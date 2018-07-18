Klopp'tan Mesut ve İlkay'a destek

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Sport Bild dergisine yaptığı açıklamada, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile olan fotoğrafı nedeniyle iki oyuncuya oluşturulan baskının ve tartışmaların "saçmalık" olduğunu kaydetti.

Alman teknik adam yapılan tartışmaların yersizliğine dikkati çekerek, ”Bu tamamen saçmalık. Bu ülkenin zeki insanları hoşgörü talep ediyor. Ve diğerleri de her zaman susmalı ve çocukları sorgulamamalı" ifadesini kullandı.

Sözlerini şöyle sürdüren Klopp, "Mesut ve İlkay, Tayyip Erdoğan ile fotoğraf olayında iyi yönlendirilmediler. Daha tecrübeli isimler onlara yol göstermeliydi ancak şunu unutmamalıyız; bu çocuklar Almanya’da yetiştiler ancak kökleri Türk. Ancak her zaman gürültüyü koparanlar en çok duyulanlar” şeklinde görüş belirtti.