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Spor

Klopp, Beşiktaş'ın revaçta olan futbolcusunu istiyor; teklif 18 milyon Euro!

Vida'nın talipleri gün geçtikçe artıyor

11 Temmuz 2018 13:51

Dünya Kupası'ndaki performansıyla Avrupa transfer piyasasının gözdeleri arasına giren Domagoj Vida için Beşiktaş'a teklif yağıyor.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Hırvat milli takımı ile İngiltere'ye karşı yarı final maçına çıkacak olan 29 yaşındaki savunmacıyla Liverpool'un ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. İngiliz basınında yer alana haberlerde teknik direktör Jurgen Klopp'un özellikle istediği Vida için kırmızı beyazlı ekibin 18 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ancak siyah beyazlıların bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Vida'nın Liverpool'un yanısıra Everton, Fulham ve West Ham'ın da yakın takibinde olduğu bildirildi.

 

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