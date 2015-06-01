Klopp ara veriyor



Borussia Dortmund'a erken veda eden teknik direktör Jürgen Klopp, geleceğiyle ilgili spekülasyonlara kupa finalinden iki gün sonra noktayı koydu. Klopp Dortmund'tan sonra herhangi bir takım çalıştırmayacak. “Şimdilik bir ara verdiğini” açıklayan 47 yaşındaki teknik direktör “ekibimle birlikte tazelenmiş ve yüksek motivasyonla yeni bir göreve başlamadan önce Dortmund'ta yedi yoğun ve duygusal yıl geçirdiğim karşılıklı sevgiye dayanan sayısız hatırayı özümsemek istiyorum” diye konuştu.

Adı birçok takımla anıldı

Nisan ayında, sezon sonu itibariyle Borussia Dortmund'tan ayrılacağını açıklamasından sonra Klopp'un adı İngiliz Manchester City ya da İspanyol Real Madrid gibi kulüplerle anılır olmuş, son olarak Liverpool'un yeni teknik direktörü olarak gündeme gelmişti. Klopp ise geçtiğimiz günlerde başka kulüplerle görüştüğü yolundaki iddiaları geri çevirmişti.

Tecrübeli çalıştırıcı son haftalarda Borussia Dortmund'a konsantre olmuş ve takımına bir kupayla veda etmek istemişti. Ancak sarı-siyahlılar, cumartesi akşamı Berlin'de oynanan Almanya Kupası finalinde Wolfsburg'a 3-1 yenilerek kupayı rakibine kaptırdı.

Ancak bu sonuç Klopp'un taraftarlarının kalbindeki yerini değiştirmeyeceğe benziyor. Zira 2005'te iflasın eşiğinden dönen kulüp Klopp'un yedi yıllık görev süresi boyunca iki lig şampiyonluğu (2011 ve 2012) ve bir kez Almanya Kupası'nı (2012) kazandı, 2013'te de Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.