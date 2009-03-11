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KLM uçaklarında 17 kez altimetre arızası!

THY uçağının düşmesine neden olan altimetre arızasının uzun süredir KLM'ye ait uçaklarda da görüldüğü öne sürüldü.

11 Mart 2009 02:00

THY uçağının geçen ay Amsterdam'da düşmesine yol açtığı bildirilen altimetre (irtifa göstergesi) arızasının, uzun süredir Hollanda Kraliyet Havayolları'na (KLM) ait uçaklarda da görüldüğü öne sürüldü.

BNR Radyosu'nun kamuoyuna açıklanmayan bir rapora dayanarak verdiği habere göre, KLM uçaklarında son 6 ayda 17 kez altimetre arızası saptandı.

Raporda, altimetre arızasının sık sık ortaya çıktığı ve KLM personelinin de bunu sürekli bildirdiği ancak arada bildirilmeyenler de olduğu ifade edildi.

Hollanda Kraliyet Havayolları KLM filosunda, kazayı yapan Boeing 737-800 tipi uçaktan 40'a yakın bulunuyor.

Radyonun haberine ilişkin açıklama yapan KLM sözcüsü, uçaklarında altimetre arızası olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi, yalnızca "şu anda uçaklarda herhangi bir teknik sorun yoktur, sorun olduğu zaman da giderilmektedir" demekle yetindi.

İstanbul-Amsterdam seferini yaparken 25 Şubat günü Amsterdam'da kaza yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait Boeing 735 tipi uçağın düşme sebebinin yükseklik göstergesi cihazı altimetrenin bozuk olmasından kaynaklandığı kısa süre önce Hollanda Güvenlik Araştırma Konseyi tarafından açıklanmıştı.

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