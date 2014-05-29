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Dünya
Deutsche Welle

Klişeleri yıkan araştırma

Almanya’da yapılan uzun süreli bir araştırma, göçmen gençlerin suça daha eğilimli olduğu yönündeki klişeyi yıktı. Araştırmanın sonuçları, Alman gençler ile göçmen gençler arasında bir fark olmadığını ortaya koydu.

29 Mayıs 2014 20:16


Almanya'da Münster Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Uzmanlar araştırma için 2002 yılından itibaren Duisburg kentinde 34 bin gence, yıllık aralıklarla sorular yöneltmiş. Araştırmanın başında gençlerin ortalama 13 yaşında olduğu belirtiliyor. Son görüşmeler 2013 yılında yapılmış. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 40'ı göçmen kökenliler, bunların yarısı da Türk kökenliler arasından seçilmiş. Araştırmanın sonuçlarına göre, göçmen kökenli gençlerin suça daha eğilimli olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor.

Kriminolog Klaus Boers, “Suç etnik kökenle ilgili değil” değerlendirmesinde bulunuyor. Uzmana göre, işledikleri suçlar nedeniyle ceza alan gençlerin çoğunda, göçmen kökenli olup olmamalarından bağımsız olarak, suça olan eğilimin nedenlerini eğitim açıklarında aramak gerekiyor.

Geleneksel değerlere bağlılar

Araştırmayı yürüten uzmanlar, Türk gençlerinin geleneksel değerlere daha bağlı olduğunu, gençler arasındaki şiddet olaylarında büyük rol oynayan alkol sorunlarını ise daha az yaşadığına dikkat çekiyor. Ayrıca uzmanlar, Türk kökenli genç kızların Alman genç kızlara kıyasla davranışları açısından toplumsal değerlere daha uygun davrandığı yorumunu yapıyor.

90'lı yıllarda çeşitli araştırmalardan daha farklı sonuçlar elde edilmişti. O dönemde, suç işleyen gençler arasında göçmen kökenli olanların ağırlıkta olduğu saptanmıştı. Araştırmayı yürüten uzmanlardan Boers, “İlk kez bu iki grup arasında önemli bir fark olmadığını gözlemledik” diyor. Uzman bunu, uyum konusunda gösterilen çabalara ve göçmen kökenli çocukların eğitim şansının artmış olmasına bağlıyor.

Araştırmaya göre, göçmen kökenli olsun olmasın 18'inci yaşının başına kadar en az bir kez suç işliyor. Cürümler arasında, mağazalarda yapılan hırsızlıklar ilk sırada geliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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