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Dünya
Deutsche Welle

Klipte muz yiyen Mısırlı şarkıcıya hapis cezası

Mısır'da yayınlanan bir müzik klibinde iç çamaşırı ile muz yediği görülen bir şarkıcıya iki yıl hapis cezası verildi.

13 Aralık 2017 19:29

Mısır'da “Shyma” sahne adını kullanan 21 yaşındaki pop şarkıcısı Şeyma Ahmed, bir klipteki görüntülerinden dolayı iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kahire’deki mahkeme, Ahmed’in "cinsel taşkınlığı" teşvik ettiği ve "kamu ahlâkına zarar verdiği" gerekçesiyle 21 yaşındaki şarkıcıyı hapis ve 10 bin Mısır lirası (2 bin 155 TL) para cezasına çarptırdı.

Shyma’nın “Sorunlarım var” adlı parçasının video klibi, Mısır’da sosyal medya ve televizyonda tartışmalara yol açmıştı.

Shyma, klibe gelen tepkilerin ardından 18 Kasım günü gözaltına alındı. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden pop şarkıcısı, yönetmeninin söz konusu sahneleri kendisinin rızası olmadan klibe dahil ettiğini öne sürdü.

Klibin yönetmeni Muhammed Cemal de hem para cezasına çarptırıldı hem de gıyabında iki yıl hapse mahkûm edildi.

DW/AFP/Reuters,ÇA/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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