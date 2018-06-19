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Klip ile uyuşturucuya özendirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındılar

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde müzik yapan A

19 Haziran 2018 16:59

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde müzik yapan A.E. (19), D.Ü. (20) ve Y.K. (22), çektikleri klipte gençleri uyuşturucu madde kullanmaya özendirdikleri iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.
Söke\'nin Savuca Mahallesi\'nde yaşayan A.E., D.Ü. ve Y.K., şarkılarına klip çekerek, video paylaşım sitesi Youtube\'ta yayınladı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, klip ile gençlerin uyuşturucu madde kullanmaya özendirildiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Klibi çeken üç genç, dün akşam gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bulunan dijital verilere de el konuldu. Gözaltındaki A.E., D.U. ve Y.K.\'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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