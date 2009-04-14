T24 LogoT24 Logo
Spor

Klinsmann'ı kızdırdılar

Bayern Münih'in teknik direktörü Jürgen Klinsmann, hakkında aşağılayıcı karikatür yayımlayan "Tageszeitung" gazetesine karşı tazminat davası açtı.

14 Nisan 2009 03:00

Almanya’da Bayern Münih'in Teknik Direktörü Jürgen Klinsmann, hakkında aşağılayıcı bir karikatür yayınladığı gerekçesiyle "Tageszeitung" gazetesine karşı tazminat davası açtı.

"Gabriel und Collegen" adlı avukatlık bürosu tarafından yapılan açıklamada, Klinsmann'ın, söz konusu gazetede fotomontaj yoluyla kendisini çarmıha gerilmiş bir şekilde gösteren karikatürü, onurunun ve kişisel haklarının ağır şekilde ihlali olarak gördüğü belirtildi.

Tageszeitung tarafından yapılan açıklamada da, kendilerine gazetede bu yönde karikatürlere bir daha yer verilmemesinin ve bu konuda bir belge imzalanmasının istenildiği, böyle bir şeyin imzalanmasının gazete yönetimi tarafından düşünülmediği ve gerekirse dava açılmasının kabul edileceği ifade edildi.

Klinsmann'ın avukatlarının 100 bin Avro tazminat ödenmesini ve benzer bir karikatürün yayınlanması durumunda 50 bin Avro ceza ödenmesini talep ettikleri kaydedildi.

Bayern Münih kulübünün basın sözcüsü Markus Hörwick, daha önce yaptığı bir açıklamada, Alman medyasında bugüne kadar böyle kötü bir karikatürün yayınlanmamış olduğunu savunarak, hukuki yollara başvuracaklarını açıklamıştı.

Klinsmann, Bayern Münih'in Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde FC Barcelona'ya karşı 4-0 yenilmesinden sonra yoğun eleştirilere hedef olmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24