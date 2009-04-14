Klinsmann'ı kızdırdılar

Almanya’da Bayern Münih'in Teknik Direktörü Jürgen Klinsmann, hakkında aşağılayıcı bir karikatür yayınladığı gerekçesiyle "Tageszeitung" gazetesine karşı tazminat davası açtı.



"Gabriel und Collegen" adlı avukatlık bürosu tarafından yapılan açıklamada, Klinsmann'ın, söz konusu gazetede fotomontaj yoluyla kendisini çarmıha gerilmiş bir şekilde gösteren karikatürü, onurunun ve kişisel haklarının ağır şekilde ihlali olarak gördüğü belirtildi.



Tageszeitung tarafından yapılan açıklamada da, kendilerine gazetede bu yönde karikatürlere bir daha yer verilmemesinin ve bu konuda bir belge imzalanmasının istenildiği, böyle bir şeyin imzalanmasının gazete yönetimi tarafından düşünülmediği ve gerekirse dava açılmasının kabul edileceği ifade edildi.



Klinsmann'ın avukatlarının 100 bin Avro tazminat ödenmesini ve benzer bir karikatürün yayınlanması durumunda 50 bin Avro ceza ödenmesini talep ettikleri kaydedildi.



Bayern Münih kulübünün basın sözcüsü Markus Hörwick, daha önce yaptığı bir açıklamada, Alman medyasında bugüne kadar böyle kötü bir karikatürün yayınlanmamış olduğunu savunarak, hukuki yollara başvuracaklarını açıklamıştı.



Klinsmann, Bayern Münih'in Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde FC Barcelona'ya karşı 4-0 yenilmesinden sonra yoğun eleştirilere hedef olmuştu.

