Klinsmann şampiyonluğa inanıyor

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih’in teknik direktörü Jürgen Klinsmann, liderin 7 puan gerisinde olmalarına rağmen şampiyonluğa ulaşacaklarını iddia etti.







Bayern Münih Teknik Direktörü Jürgen Klinsmann, takımın kötü gidişatıyla ilgili yaptığı açıklamada, lig sonunda sevinecek tarafın kendileri olacağını savundu.



Bayern Münih'in ligde aldığı kötü sonuçlardan sonra eleştirilmeye başlanan Klinsmann, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, görevine son verileceği endişesini taşımadığını belirterek, ''Benim mücadele eden ve iyimser bir kişiliğim var. Bu da sporcu ve teknik direktör olarak şimdiye kadarki kariyerimde hedeflerime ulaşmama neden oldu. Her zaman zor dönemler olur. Ancak tüm görevlerime iyimserlikle yaklaştım. Ligin sonunda her zaman sevinç ve mutluluk oldu. Bu kez de böyle olacak'' dedi.



Takımının ligde lider konumda bulunan Hamburger SV'nin 7 puan gerisinde olmasına rağmen yine de şampiyon olabileceğini savunan Klinsmann, önlerinde henüz 34 hafta bulunduğunu, Hamburger SV'nin şimdiye kadar çok güçlü olduğunu, ancak hesabın her zaman lig sonunda kesildiğini sözlerine ekledi.



Bayern Münih Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rumenigge de Klinsmann'a güvendiklerini ve çalışmalarından şüphe duymadıklarını, sezon sonunda da Bayern Münih'in teknik direktörünün Klinsmann olacağını söyledi.



Klinsmann'a ve felsefesine inandıklarını belirten Rumenigge, ''Klinsmann bizim için doğru bir teknik direktör. Prensipte her şeyi iyi yapıyor, ancak sadece sonuçlar düzgün değil'' dedi.



Bayern Münih'in ligde şu ana kadar aldığı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile toplam 9 puanla 11. sırada yer alması nedeniyle Klinsmann bazı gazeteler tarafından eleştirilmişti.