Klinsmann: “Gereksiz bir yenilgi”

Bayern Münih teknik direktörü Jürgen Klinsmann hiç beklenmedik şekilde kaybettikleri Hannover maçıyla ilgili “gereksiz bir yenilgi” ifadesini kullandı.



Bayern maç boyunca üstün oynamasına rağmen gol bulamadı ve Szabolcs Huszti’nin müthiş frikiğinden yediği golle 1-0 mağlup oldu.



Klinsmann maçla ilgili olarak: “Maça fena başlamadık. Topun kontrolü bizdeydi. Frikikten yediğimiz gol ritmimizi bozdu. O golden sonra maçtan uzaklaştık. Forvetlerimize yeterince pozisyon hazırlayamadık. Fazla yorum yapmaya gerek yok gereksiz bir yenilgi aldık ve canımız yandı” dedi.



Maçtan sonra röportaj veren Lahm ise: “Werder Bremen maçına göre defansta çok iyi oynadık. Ama bu kez de ileride etkisizdik. Basit pas hataları yaparak oyun kuramadık. Hannover ise bulduğu frikik golü ile galip gelmesini bildi” dedi.

