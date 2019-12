'Klinik şefleri benden fazla maaş alacak'

T24 - AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan tam gün yasasıyla ilgili 'Şu anda klinik şefleri, bizim maaş kadar maaş alacaklar, belki daha fazla maaş alacaklar" dedi. Tekel işçilerine çalışmadan 2 sene boyunca para verildiğini hatırlatan Erdoğan, 'Gerekirse iktidarı deviririz' diyen Tek Gıda İş Sendikası Başkanı'nına 'Sen neyi deviriyorsun, avucunu yalarsın. Haddini bil' yanıtını verdi.





Tam gün yasası yasalaştı. Bu sağlık sistemimiz adına bir devrimdir. Vatandaşlarımızla doktorlar arasındaki tüm mekanizmalar ortadan kaldırıyor. Buna ideolojinin deli gömleğini kimse giydirmesin.



Bana da kart verdiniz, beni de muayenenize çağırdınız. Ondan sonra da bana tekrar hastanenin adresini verdiniz.



Ben damdan düşenim. Benim gibi bu bedeli ödemiş vatandaşım var. Biz onların sözcüsüyüz. Şimdi bu ortadan kalkıyor, niye rahatsız oluyorsunuz? Kimler buna sahip çıkıyor, ana muhalefet sahip çıkıyor? Milliyetçiyim diye geçinen MHP karşı çıkıyor. Şu anda klinik şefleri, bizim maaş kadar maaş alacaklar, belki daha fazla maaş alacaklar. Aklı selimi biz önemli bir ölçü olarak görüyorum.



Yandaş medya muhalefetin yanında. Şu yapılan hizmetleri yazmak gibi bir dertleri yok. Bu dert yok. Yaptıkları tek şey var, olumsuzluk ne varsa onu buluyor yazıyor çiziyor gösteriyorlar. Niye? Çünkü hayatları olumsuzluk üzerine kurulu.



Sayın Baykal, dün Menderes’e Özal’a karşı yüklendiği vazifeyi bugün de bize karşı yüklenmiş vaziyette. Çetelere başta kendi olmak üzere, milletvekilleriyle beraber avukatlık yaparak bu ülkeye nasıl bir hizmet sağlıyor? Millet için ülkemiz için projeniz planlarınız ne? Gelin bir de bunları anlatın. Bugün her ikisi de seçim türküsü tutturmuş, bestekarı yok, anonim. Gereken cevabı verdim, yenilen pehlivan güreşe doymazmış dedim.





Bunlar ödemeyi bilmezler



Birinci parti olmazsak genel başkanlığı bırakacağım dedim, siz de var mısınız dedim. Baykal çıkmış anketlerden bahsediyor.



Siyaset tarihine, muhalefetteyken partisinin oy oranını düşüren parti başkanı olarak geçti. Lütfen şu 4 işlemi yeniden gözden geçir. Lütfen çarpım tablosunu gözden geçir. Bunlar ödemeyi bilmezler.



Anayasa’mızda seçimlerin ne zaman yapılacağı belilidir.





Vizelerin kaldırılması için çalıştık



Rusya Federasyonu’yla da vizelerin kaldırılması çalışmalarını başlattık. Suriye Ürdün Libya Arnavutluk’un ardından, Lübnan’ı da vizeleri kaldırdığımız ülkelerin arasına ekledik. Asırlar önce oluşturulmuş dostluklar bugün yeniden hayat buluyor. İşte bu AKP iktidarının dış politikadaki başarısının en açık ispatlarıdır. Türkiye büyük bir devlet. Güçlü bir devlet olarak tarih sahnesindeki haklı yerini alıyor. Türkiye çekinmeden korkmadan eğilmeden bükülmede Haiti’de insanlığı, Gazze’de vicdanı, Afganistan’da huzuru, Irak’ta istikrarı Avrupa’da Medeniyetler İttifakı, BM’de de küresel barışı savunuyor.



Biz milletimizin derdine deva bulmak için yollara düştük. Bizi arayan Hakkari’nin yollarında bulur, Tekirdağ’ın yollarında bulur. Bizi bitmek tükenmek bilmeyen siyasi gerilimlerin içinde bulamazlar. Biz Elmadağ’da ölüm virajlarına neşter vuruyoruz, biz İstanbul’u kültürün başkenti yapıyoruz, okullar açıyoruz, konutlar üretiyoruz, gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Biz Ankara’nın karanlık tünellerine girmedik, girmiyoruz girmeyeceğiz.



Kendilerini TBMM’nin önünde görenler apaçık gaflet ve dalalet içinde olurlar. Bugün nasıl olsa benim elimde güç var, unutma yarın bu güç elinden gidebilir. Bu güç gittiği zaman halk nezdinde nasıl yargılanacaksın bunun hesabını yap. Bu hepimiz için geçerlidir.



Merhum Özal’a suikast girişiminde bulundular. Birkaç dakika sonra yaralı halde kürsüye çıktı ve şu tarihi sözü söyledi:



“Allah’ın verdiği başka ömrü, ondan başka alacak yoktur”





7 yıldır demokrasiyi savunduk



Biz de ona teslim olduk. Mesele budur. Haftalardan aynı nakaratı tekrar ediyorlar. Sivil faşizm diyorlar, tek adam özlemi diyorlar. Peki soruyorum. Nereden çıktı şimbi bu tartışma.



Merhum Menderes’e, merhum Özal’a yürütülen bu kampanya şimdi niçin yeniden yapılıyor? Hangi senaryoyu yeniden canlandırmak istiyorsunuz? Biz 7 yıldır eğilip bükülmeden demokrasiyi, hakkı ve hukuku savunduk.



Bahçeli çıkıyor kurduğu her cümlede hıyanet kelimesini kullanıyor. Ne hakkın var bu milleti rahatsız etmeye. Hükümete, askere ve polise en ağır cümlelerle hakaret etmeye ne hakkın var.



Uzlaşmaysa senin niyetin yok. Başbakan senden randevu talep ediyor. Bir değil, iki değil, üç kere reddediyorsun. Ben senin ayağına gelecektim. Ama şimdi çıkıp hükümetin uzlaşmaya niyeti yok diyorsun.



Biz geldiğimizde 10.7’ydi, 9’a kadar düşürdük. Bir taraftan doğumlar, iş artıyor. Ama bunlar hiçbir zaman geriye gitmeyecek diye bir şey yok. 13.9’a çıktı, şu anda 13. buna inaniyorum, buna güveniyorum.



Tekel işçilerinin yaptığı iş neydi biliyor musunuz? Ankara’da toplanan grup içindekiler, bunların hepsi Tekel işçisi de değildir.



Acıtasyon yapıyorlar, açız diyorlar. 2 yıldır, bunları çalışmadan maaşlarını ödeyerek o görevlerinde tuttuk. Çünkü şu andaki sendika başkanı, geldiler konuştuk, biz bu işi 6 ay daha takip edelim. 6 ay bitti, sonra bu ricalar, gruplar halinde İzmir’de değişik yerlerde, Tekel işçisi hanım kardeşlerimiz geldiler, bizi hep çiçeklerle ağırladılar.



Üretim müretim yok, sadece depo var. Çalışma diye de bir şey yok. 3-5 tanesinde tütün iş



Bunlara bu hallerinde maaşlarını ödedik. Milletimin bize emanet ettiği paradan biz bunları ödedik. Şimdi kalktılar bu senaryoyu uygulamaya koydular.



Biz bu işçilerin ihbar tazminatlarını veriyoruz, kıdem tazminatlarını veriyoruz. Bir de 4C uygulaması var. Bu uygulamada da asgari ücret tabandı. Bunda da sendika başkanı, şunda bir iyileştirme yapalım diye bana geldiler ve bende bak bakanıma talimatı verdim, çalışmayı yapıyorlar. Bu hazırlık yapıldı, 750-850-950 gibi.



Şimdi kopardıkları kıyamet ne? Tekel işçileri 4C istemiyor, diğer 4C’liler bu ülkenin vatandaşları değil mi? Biz iyi niyet gösterdik. Ama bu kardeşlerimiz muhalefet partilerin, marjinal örgütlerin istismarına alet oluyorlar. Hiçbir zaman semtine uğramadıkları başörtülüleri buluyorlar. Siz de mi AKP’liydiniz diye soruyorlar. “Evet ama Ak Parti’ye oy vermeyeceğiz’ cevabı veriliyor. Eğer AKP hükümeti, AK Partili olduğu halde bu kararı alıyorsa, demek ki adaleti yerine getiriyor. Karşılıksız para basmayı hırsızlık olarak görüyoruz.





Emekli maaş zammının gecikmesi



Ocak ayı maaşlarını alamadılar diye nasıl kıyameti kopardılar. Burada benim halkımın kazandığı bir hak var, emekli maaşı. Şubat’ta ikisini birlikte vereceğiz.



Ne olur 1 ay sonra bunu alsa. Yetişmedi, yasal düzenlemeyi yapıyoruz. Benim burada emeklimin kaybı yok ki. Böyle yanlışlar olur mu? Dürüst olun adil olun. Medya’da bu değirmene su taşıyor. Ama kalkıpta emeklinin lehine aldığımız karardan bahseden yok. Ondan sonra Başbakan sert konuşuyor. Yok böyle bir şey. Dedim ya biz Asım’ın nesliyiz, “Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum” biz uysal koyun değiliz.





Nemaları biz ödedik



13.5 katrilyon nema borçlarınızı kim ödedi? Muhalefettekiler paralarınızı ödediler mi? 13.5 katrilyon. Biz geldik bu paralarınızı takır takır ödedik. Konut edindirme yardımı dediler, paralarınızı kestiler? Kim ödedi? Biz ödedik, devam ediyoruz. Ey işçi kardeşim, ey memur kardeşim, bu Ak Parti’nin yaptıklarını nasıl görmezden gelirsin. Bizden öncekiler bunu yapmadılar, zulme ortak oldular. Senin hakkını geldik sana teslim ettik.



1 Mayıs. Bizim gösterdiğimiz yaklaşım ortada. İşçi kardeşlerimizin biz o gününü bayram olarak ilan ettik.





TEKEL işçilerine çağrı



Ben işçi kardeşlerime sesleniyorum. Muhalefetin oyununa gelmeyin, marjinal örgütlerin tuzağına düşmeyin. Devletin hazinesine sadece sizin değil 72 milyon vatandaşımızın her birinin hakkı var. Ülkenin şartlarını işsizleri düşünün. Siz de bir adım atın ve bu eylemleri lütfen sona erdirin. Şu anda çalışmayanı özel sektör tutar mı?



Ama devlette böyle bir şey var mı? Depolarda duruyorlar aydan aya maaş alıyorlar. Ayda 40 trilyon maaş ödüyor bu devlet.



Tekel işçilerine seslemiyorum, o yanınıza gelip gidenler sizi bizim sevdiğimiz kadar sevmiyorlar. Onların üzerinden siyasi rant çevirmeye çalışıyorlar. Bundan sonra da





Sen neyi deviriyorsun, avucunu yalarsın



Tek Gıda İş’in başkanı diyor ki, biz gerekirse hükümet deviririz. Lafa bak. Şimdi bu ifadeye ne denir. Bu mantıkta olan sendikacı bu ülkenin istikbalini düşünüyor mu?



Sen avucunu yalarsın, neyi deviriyorsun, neyi deviriyorsun. Bunlar ülkeyi kendilerinden ibaret zannediyorlar, bu Ak Parti 15 milyon seçmeninin oyunu alarak. Sen AKP hükümetini devireceksin, senin kaç üyen var, neyle konuşuyorsun ve bizi bu kadar işçisine memuruna yakın olan AKP hükümetini tehdit edeceksin. Önce haddini bil. Bizi söylemeyi düşünmediğimiz ifadeleri kullanmaya mecbur etmesinler.