Klimanızın filtresini temizleyin!

T24 - Ortamın tozluluk derecesine göre, duvar tipi ve multi sistem klima cihazlarının filtrelerinin 15 günde bir, tavan tipi klimaların filtrelerinin ise yılda bir temizlenmesi gerektiği bildirildi.



TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İlter Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, klimanın bilinçsiz kullanımının hastalıkların baş tetikleyicisi olduğunu vurguladı.



''Klimaların bilinçsiz kullanımında sağladığı fayda kadar zararla karşılaşma olasılığı mevcut'' ifadesini kullanan Çelik, toplumun büyük bir kesiminde klima kullanımıyla ilgili yeterli bilinç oluşmadığına vurgu yaptı.



Çelik, klima kapasitesi seçimini, yetkili makine mühendisinin yapması gerektiğini, fazla kapasitede seçilmiş klima cihazının, dur kalklardan dolayı fazla elektrik tüketimine ve ilk kurulumda daha yüksek ücretlerin ödenmesine sebep olacağını bildirdi.





'KALP VE ASTIM HASTALIKLARINI ARTIRIYOR'



Klimaların, ''ulusal ve uluslararası standartlara uygun belgesi'' olması gerektiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:



''Klimaların servis hizmetleri yetkilisine kolayca ulaşılabilmelidir. Bayilik alanları yaygınlaşmış klimalar tercih edilmelidir. Kullanacağınız klimanın ısıtma ve soğutma kapasitesi binanın yapısına iç ve dış ortam şartlarına bağlıdır. Isıtma veya soğutma bakımından yanlış değerlerde çalışan, iç ünite bakımları, düzenli temizlikleri yapılmayan ve ortama uygun olmayan hava akımları yaratan klima cihazları sağlık açısından ciddi sorunlar yaratabilir. Ayrıca taze hava akımı olmayan klimalarda, ortama taze hava girmediğinden iç hava kalitesi kolaylıkla bozulur. Bu sebeple kalp, astım gibi hastalıkların oranlarının artmasına neden olur.''



Klimaların değişik hava şartlarına maruz kalan cihazlar olduğunu hatırlatan ve ısı transfer yüzeylerinde meydana gelen kirlenmelerin cihazın performansının düşmesine neden olduğunu vurgulayan Çelik, ''Cihazın içindeki soğutucu gazın mevsime göre düzeltilmesi gerekir'' ifadelerini kullandı.





'DERECE 21'İN ALTINA DÜŞÜRÜLMEMELİ'



Sağlık açısından alınması gereken tedbirlere de değinen Çelik, klimanın sıcaklık ayarının 21 derecenin altına getirilmemesi ve nem düzeyinin yüzde 50 olması gerektiğini vurguladı.



Çelik, terliyken klimanın önünde oturulmaması, araç klimalarının surata ve göğse doğru değil ön cama yönlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



''Terliyken sıcak havadan klimalı ortama girdiğimizde vücudumuzdaki ter buharlaşır. Bu da bel ve boyun kaslarında tutulmaya sebep olur. Çocuklar ve yaşlılar klimalı ortama girdiğinde vücut dirençleri düşer. Alışveriş merkezlerindeki aynı havanın sürekli dolaşmasından dolayı ağız kuruluğu, göz sulanması, burun tıkanıklığı gibi etkiler ortaya çıkar.''



