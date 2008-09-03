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Dünya

Klimalı, raylı 'narko tünel'

ABD-Meksika sınırında uyuşturucu kaçakçılığı amacıyla inşa edilmekte olan, ray ve klimayla 'narko-tünel' ortaya çıkarıldı.

03 Eylül 2008 03:00

ABD ile Meksika arasındaki sınıra 60 metre mesafede, bir evin altında uyuşturucu kaçakçılığı amacıyla inşa edilmekte olan, demir yolu ve klima ile donatılmış bir "narko-tünel" ortaya çıkarıldı. Polisin devriyesi sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan tünelle ilgili, evde bulunan 8 zanlı tutuklandı.

Amerikalı polis yetkilileri, zanlıların uyuşturucu kaçakçılığı için inşa edilmekte olan tünelle bağlantılarını itiraf ettiklerini belirterek, sınıra 60 metre mesafedeki tünelin 140 metre uzunluğunda ve 1,30 metre genişliğinde olduğunu kaydettiler.

Zanlıların tünele ray döşedikleri, ayrıca ışıklandırdıkları ve bir klima sistemiyle mükemmel bir havalandırma sağladıkları belirtildi.

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