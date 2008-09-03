Klimalı, raylı 'narko tünel'

ABD ile Meksika arasındaki sınıra 60 metre mesafede, bir evin altında uyuşturucu kaçakçılığı amacıyla inşa edilmekte olan, demir yolu ve klima ile donatılmış bir "narko-tünel" ortaya çıkarıldı. Polisin devriyesi sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan tünelle ilgili, evde bulunan 8 zanlı tutuklandı.



Amerikalı polis yetkilileri, zanlıların uyuşturucu kaçakçılığı için inşa edilmekte olan tünelle bağlantılarını itiraf ettiklerini belirterek, sınıra 60 metre mesafedeki tünelin 140 metre uzunluğunda ve 1,30 metre genişliğinde olduğunu kaydettiler.



Zanlıların tünele ray döşedikleri, ayrıca ışıklandırdıkları ve bir klima sistemiyle mükemmel bir havalandırma sağladıkları belirtildi.

