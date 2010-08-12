Klimalar turizmcileri çarptı

T24- Türk turizmciler, bu yıla tırmanan et fiyatlarının yiyecek maliyetlerini artırması ve kur sancısıyla girerken bir darbeyi de ‘elektrik’ten yedi.





Türkiye’yi etkisi altına alan kavurucu sıcaklar nedeniyle ‘turistler’ odalarında kaldıkları süreyi artırıp serinlemek için klimalara yüklenince otelcilerin elektrik faturası da ‘yüzde 10-13’ kabardı. Artan klima kullanımı nedeniyle otellerin faturalarında tesis başına ortalama 10 bin TL’lik yük oluşurken, faturanın yaklaşık 4.5 milyon TL’yi bulduğu belirtiliyor. Ancak özellikle Güney’deki otellerin özel elektrik dağıtım şirketleriyle yaptığı ‘fiyat’ anlaşmaları sayesinde faturalardaki artışın yüzde 30’lara çıkması da önlendi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, elektrik sarfiyatını azaltmak için bazı oteller klimaları aralıklı olarak çalıştırma yolunu seçti. Bu arada ‘herşey dahil’ sisteminin uygulandığı tesislerde sıcaktan bunalan turistler gazlı içecek ve dondurma tüketimine yönelince, otellerin gider kalemlerinden ‘içecek’te de fatura yüzde 25 ile yüzde 35 düzeyinde arttı.

İçecek tüketimi katlandı

Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Sururi Çorabatır, elektrik faturalarının kabarmasında ‘kavurucu’ hava sıcaklığının yanı sıra bu yıl tesislerin geçen yıla göre daha dolu olmasının da etken olduğuna dikkat çekerek, “Elektrik faturalarındaki artışlar tesise göre 10 bin TL ve üzerine çıkabiliyor. Lobinin büyüklüğünden açık hava aktivite alanlarının fazlalığına kadar birçok etken elektrik kullanımını artırıyor. Örneğin 5 yıldızlı yaklaşık 300 odalı tesisimizde elektrik faturası 100 bin TL gelirken 330 odalı 4 yıldızlı tesisimizde bu fatura Temmuz’da 97 bin TL oldu. Oda sayısına göre bu rakam 200 bin TL’ye kadar çıkıyor” dedi.

Geçen yılın aynı dönemine göre artan elektrik fiyatlarıyla faturalarda yaklaşık yüzde 13’lük artışa vurgu yapan Çorabatır şöyle konuştu: “Ancak bölgede Türkiye Otelciler Federasyonu’na üye tesisler dağıtım şirketleriyle anlaşmalar yaparak faturalarında önemli bir rahatlık sağladı. AKTOB olarak 70 tesisimiz özel anlaşmalar yaptı. Eğer bu dağıtım şirketlerinden indirim almasaydık faturalarımız yüzde 25-30 daha da artardı.” Çorabatır bir oran vermemekle birlikte ‘herşey dahil’ hizmet veren işletmelerde hava sıcaklığına bağlı olarak özellikle gazlı içecek ve dondurma tüketiminin arttığını da vurguladı.

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı İlhan Açıkgöz ise bölgelerine bağlı olan yaklaşık 491 konaklama tesisinin artan klima ve vantilatör kullanımını örnek vererek ‘elektrik harcamaları’nda rekor seviyeye ulaşıldığını açıkladı. Açıkgöz, Dalaman-Datça arasında bulunan bölgedeki 491 tesisin Temmuz ayı faturalarının en az 10 bin TL arttığını aktardı.

Cornelia Deluxe Resort Genel Müdürü Hakan Duran, 24 saat soğuk hava verdikleri için işletmelerindeki elektrik tüketiminin daha da arttığını vurgulayarak, “Temmuz’da elektrik faturamızda 14 bin TL’lik fazla oluştu” dedi. İçecek tüketiminin de arttığını aynı zamanda kurun da vurmasıyla ‘yiyecek-içecek’ giderlerinde artış yaşandığını belirten Duran şunları söyledi: “Yiyecek-içecekte maliyet artışı yüzde 10-11. Bunun yüzde 30’u tüketiminden kaynaklanıyor.”

5 yıldızlı tesiste ortalama fatura 150-200 bin TL

- Bir otelin gider kalemlerinde enerjinin payı yüzde 10-12 seviyesinde.

- Elektrik tüketimi tesisin oda sayısı ve açık hava alanlarının fazlalığına göre değişiyor.

- Yaklaşık 750 yataklı bir tesisin elektrik faturası Temmuz-Ağustos gibi en sıcak dönemlerde aylık 150 bin-170 bin TL seviyesinde gelirken 1.000 yataklı otel ve resortlarda rakam 200 bin TL’ye çıkıyor.