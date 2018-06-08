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Klima tamir için çıktığı asma tavanın çökmesiyle yaralandı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da klima tamiri yapmak için bir dükkanın asma tavanına merdiven dayayan işçi, tavanın çökmesi sonucu tabelayla birlikte aşağıya düşerek yaralandı

08 Haziran 2018 15:51

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da klima tamiri yapmak için bir dükkanın asma tavanına merdiven dayayan işçi, tavanın çökmesi sonucu tabelayla birlikte aşağıya düşerek yaralandı. Çevredeki masa ve sandalyeler sayesinde tabela işçinin üzerine düşmezken, dükkanın girişi kapanınca içeride mahsur kalan vatandaşlar CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 11.00’de Seyhan ilçesindeki Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Klima ustası Selahattin F., bir kırtasiyenin yüksekteki klimasını tamir etmek için dükkanın asma tavanına merdiven dayadı. Selahattin F., merdivenle yukarı çıkarken, ağırlığı kaldıramayan tavan çöktü. Asma tavan ve tavana bağlı iş yeri tabelasıyla birlikte aşağıya düşen Selahattin F., hafif yaralandı. Çevredeki masa ve sandalyeler sayesinde tavan, Selahattin F.’nin üzerine düşmedi. Olayı sağlık ve polis ekiplerine bildiren vatandaşlar, yaralıyı serinletmeye çalıştı. Bu sırada dükkanın içerisinde bulunan iş yeri sahibi ile 1 kadın ve 2 çocuk tavanın dükkanın girişini kapatması nedeniyle içeride mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen CANKUR ekipleri tabelayı bulunduğu yerden kaldırarak mahsur kalanları kurtardı. Selahattin F, ambulansla bir kamu hastanesine gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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