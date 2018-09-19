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Klima motorunu kaçak sigara zulası yapmışlar

  Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 27 bin paket kaçak sigara ele geçirdi

19 Eylül 2018 16:27

 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) FATİH\'te 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 27 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Şüphelilerin kaçak sigaraları klima motorlarına yaptıkları özel zulalara sakladıkları belirlendi. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik yapılan çalışma başlattı. Polis ekipleri, 11 Eylül\'de Fatih\'te bir iş hanında kaçak sigara satışı yapıldığını belirleyerek operasyon düzenledi. Ekipler, yaptığı baskında şüphelilerin işyerlerinde bulunan dolaplara ve bazı klima motorlarına gizlendiklerini tespit etti. Polis, operasyonda piyasa değeri 270 bin lirayı bulan 27 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, hakkında 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatılarak serbest bırakıldı. Ekiplerinin kaçak sigaraları bulması ve klima motorlarından çıkartması polis kameraları tarafından görüntülendi. 

(FOTOĞRAF)

 

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