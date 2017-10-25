Klima hırsızları suçüstü yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da, beyaz eşya deposundan klima çalarken suçüstü yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Bahçelievler Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, beyaz eşya deposuna 2 kişinin girdiğini gördü. Uzaktan izleme yapan ekipler, depodan klima çıkarılırken baskın yaptı. 2 şüpheli sırtlarındaki klimayla birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan S.D. ve B.B.\'nin daha önce de hırsızlıktan suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. S.D. ve B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin demirleri kesmek için kullandığı testere de savcılığa delil olarak sunuldu.



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