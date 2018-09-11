Klibinde dolar kullanan Mabel Matiz'e ‘FETÖ' suçlaması!

Şarkıcı Mabel Matiz’e, ‘Ya Bu İşler Ne?’ isimli klibinde ‘1 dolar kullanarak FETÖ’ye destek verdiği’ iddiası ile soruşturma açıldı.

Matiz, 'Ya Bu İşler Ne’ klibinin birkaç saniyelik kısmında cebinden çıkarttığı dolarları etrafa saçmıştı. Ancak klipte söz konusu paraların 1 dolar olup olmadığı dahi gözükmüyordu.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman’ın haberine göre klip, Matiz’in ‘FETÖ’ye destek vermek amacıyla klibinde 1 dolar kullandığını iddia eden bir vatandaş tarafından ihbar edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi'ne gittiği ifade edilen Matiz, klibin yapımcısı tarafından hazırlandığını ve kurgusunun kendisi tarafından yapılmadığını söyledi.

Haberde sanatçı Matiz'in 'amacının ‘FETÖ'ye destek vermek olmadığını’ kaydettiği belirtildi.