-KLERİDES: TÜRKLERİ KANTONLARDA TECRİT HATAYDI LEFKOŞA (A.A) - 03.10.2010 - Eski Kıbrıs Rum yönetimi lideri Glafkos Klerides, 1963-1968 yılları arasında Kıbrıslı Türkleri kantonlarda tecrit etmelerinin büyük hata olduğunu belirtti. Klerides, o dönemde, Yunanistan'ın Kıbrıs uğruna Türkiye ile savaşa girme riskini göze alacağı konusunda kararlı olmadığının da ortaya çıktığını kaydetti. Rum Fileleftheros gazetesine verdiği demeçte, geçmişten bugüne Kıbrıs sorununda meydana gelen gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan eski Rum lider Klerides, iki toplum arasında çatışmaların yaşandığı 1963-1968 arasında hiçbir şey yapmadıklarını belirterek, Kıbrıslı Türkleri kantonlarda tecrit ederek boyun eğeceklerine inanmalarının çok büyük hata olduğunu bildirdi. ''Kıbrıs Cumhuriyeti için en tehlikeli olan an, Kıbrıslı Türklerin boyun eğmesiydi, çünkü o zaman Türkiye müdahalede bulunacaktı'' ifadesini kullanan Klerides, 1963 olaylarının ardından 1968'de Kıbrıs sorununu görüşmeye başladıklarını, Türk tarafının o zamanlar iki devleti değil 1960 Anayasasında değişiklik yapılmasını tartıştığını kaydetti. Kıbrıs Türklerinin devlet talebinin 10 yıl sonra gündeme geldiğini belirten Klerides, 1974 öncesi 10 yıllık zamanı soruna çözüm için değerlendirmediklerine dikkati çekti. -''1972 YILINDA BİR ÇÖZÜM BULDUK''- ''1972 yılında bir çözüm bulduklarını, Zürih ve Londra anlaşmalarında değişiklikler yapıldığını, fakat bu sefer de anlaşmayı ilk ve ikinci kimin imzalayacağına dair bir sorun ortaya çıktığını'' ifade eden Klerides, özetle şunları kaydetti: ''Makarios, enosisi ve taksimi engelleyecekleri taahhüdüyle Yunanistan ile Türkiye'nin imzalamaları gerektiğini söyledi. Makarios, Kıbrıs Hellenizminin hedefinden ödün verdiği gerekçesiyle yargılanmamak amacıyla daha sonra imzalamak istedi.'' Klerides, ''bu şekilde, 1960 Anayasasını kendi lehlerine olacak şekilde düzeltecek ilk istikrarlı adımları atma fırsatını kaybettiklerini'' belirtti. Hiç kimsenin Türk tarafının iki devlet talep edeceğini hesaba katmadığını kaydeden Klerides, 10 yıllık bir zaman geçtiğini ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatından sonra Türklerin bu konuyu gündeme getirdiklerini ifade etti. -KIBRIS'TA 1963 OLAYLARI- 1963 olaylarıyla ilgili bir soru üzerine Klerides, Türk tarafının saldırı tehlikesini dile getirerek, savunma birlikleri oluşturulduğunu, silahların Yunanistan'dan geldiğini ve plan tatbikatları yaptıklarını anlattı. Klerides, kışın Trodos'ta bir Türk saldırısıyla nasıl baş edeceklerine dair genel bir tatbikat yaptıklarını, öte yandan saldırı için tarihlerin belirlendiğini, ancak cephane getirecek olan geminin adaya varmakta gecikmesi yüzünden bunun ertelendiğini belirtti. ''Akritas Planına mı atıfta bulunuyorsunuz'' sorusu üzerine Klerides, Kıbrıs Rum kesiminin ''Türklerin silahlı birlikler oluşturması ve Türkiye'den silah getirmeleri'' yüzünden hazırlandığını öne sürdü ve bunun Makarios'un bilgisi dahilinde olduğunu kaydetti. -''YUNANİSTAN KIBRIS UĞRUNA TÜRKİYE İLE SAVAŞI GÖZE ALMADI''- Türklerin Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) dağılmasını da istediklerini ancak bunu Makarios'un kabul etmediğini anlatan Klerides, Yunan hükümetinin tümenin geri çekilmesini ve EOKA liderlerinden Grivas'ın adadan uzaklaştırılmasını ise kabul ettiğini belirtti. ''Tümenin geri çekilmesinin Kıbrıs (Rum tarafı) için anlamının'' sorulması üzerine ise Klerides, ''Yunanistan'ın Kıbrıs uğruna Türkiye ile savaşa girme riskini göze alacağı konusunda kararlı olmadığının ortaya çıktığını'' bildirdi.