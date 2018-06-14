Kleopatra Koyu ihalesi yargıya taşınıyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Barosu, Kemer ilçesine bağlı Tekirova turizm bölgesindeki Kleopatra Koyu\'nun yıllık 505 bin TL bedelle 29 yıllığına bir şirkete kiraya verildiği ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması için bayramdan sonra dava açacak.

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Kleopatra Koyu\'nu da içine alan 120 dönümlük Tekirova Tabiat Parkı alanının, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü\'nce 30 Mayıs\'ta yapılan ihaleyle üç firmanın oluşturduğu ortaklığa kiralandığını hatırlattı. Balkan, \"Her zaman doğa ve tarih bilinciyle hareket eden Antalya Barosu\'nun çevre talanına, ekolojik yıkıma karşı tavrı nettir. Söz konusu ihaleyle ve milli park planlarıyla ilgili haberlerin içeriğini araştırmaya ve konuya ilişkin hukuki çalışmalara başladığımızı, basın ve kamuoyuyla paylaşıyoruz\" dedi.

İhale sürecinin hukuka uygun olup olmadığı, kamu yararı bulunup bulunmadığı gibi birtakım hukuki kriterler olduğuna dikkat çeken Polat Balkan, konunun Antalya Barosu Çevre ve İmar İzleme Kurulu\'nda gündeme getirilerek, hukuki çalışmalara başlandığını açıkladı. İlk izlenime göre burada kamu yararı olmadığını söyleyen Balkan, \"Yine bir çevre talanı ve doğa katliamıyla karşı karşıya kalabileceğimiz izlenimini edindik. Ama bir hukuk örgütü olarak hukuki bir şekilde ilerlemek zorundayız; tıpkı Phaselis ve Kındılçeşme örneklerinde olduğu gibi. Ama ilk edindiğimiz izlenim, bu ihalenin iptal edilmesiyle ilgili hukuki süreç başlatmak gerektiği yönünde. Eşgüdüm Kurulu\'nun da gündemine gelecek ve Phaselis\'te olduğu gibi Antalya\'nın kent dinamikleri, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, duyarlı yurttaşlarla ortak hareket ediyoruz. Bu bileşenlerle de bir değerlendirme yapacağız. Bayramdan sonra da hukuki süreci başlatmış olacağız. İhalenin iptali ve yürütmenin durdurulması istenecek\" diye konuştu.



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