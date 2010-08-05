-KLAVYELİ ATM'LER ADANA'DA HİZMETE GİRDİ ADANA (A.A) - 05.08.2010 - Yapı Kredi'nin, harf girişinin de yapılabildiği klavyeli ATM'lerini Adana'da 2 şubede hizmete sunduğu bildirildi. Yapı Kredi'den yapılan yazılı açıklamada, Cemalpaşa ve Atatürk Bulvarı'nda hizmete sunulan klavyeli ATM'lerin, para yatırma ve havale işlemlerinde açıklama yazmak isteyenlere büyük kolaylık sağladığı belirtildi. Açıklamada, müşterilerin, dekontlarda ve hesap hareketlerinde yer alacak olan işlem açıklamasını girebildikleri, ayrıca bu ATM'lerden Motorlu Taşıtlar Vergisini öderken plakaya ait harfleri yazarak ödeme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri ifade edildi.