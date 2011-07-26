-KLASİKLERİ YENİLİYORLAR STUTTGART (A.A) - 26.07.2011 - Mercedes-Benz'in Almanya'nın Stuttgart kentinde 18 yıl önce açtığı Claccis Center'da, yıpranmış klasik Mercedes otomobiller orijinal parçalarıyla, boyasıyla yeniden hayat buluyor. Stuttgart'taki Claccis Center, son yıllarda Mercedes klasik otomobil sahiplerinin en önemli uğrak yerlerinden oldu. Yıpranmış, eskimiş, bazı parçaları işlevini kaybetmiş klasik otomobiller, bu merkezde özel olarak bakımdan geçiriliyor, onarılıyor, yenileniyor, eski günlerindeki gösterişli haline kavuşturuluyor. Eski yarış otomobilleri bile burada hayat buluyor. Classic Center'da yeniden hayat bulan ve satışa sunulan 1920'lerden 1960'lı yıllara kadar üretilmiş otomobiller, yüzlerce bin avroluk fiyatlarıyla alıcı buluyor. Center'ın Show Room'undaki klasikler, ziyaretçilere yıllar öncesine kısa bir yolculuk yaptırıyor. Ziyaretten etkilenenlerden parası olan klasik aracı, olmayan da beraber sergilenen oyuncaklarından alıp ayrılıyor. Center hakkında bilgi veren Mercedes-Benz'in 50 yılık çalışanı emekli mühendis Günther Bauerle, merkezi 18 yıl önce talep üzerine açtıklarını söyledi. Dünyadaki bütün klasik Mercedes otomobili olanlara hizmet verdiklerini ifade eden Bauerle, ''Genellikle 1920 ve 1930 ile 1950 ve 1960 yılları arasındaki araçlar geliyor. 1970'den sonra üretilen Mercedes otomobillerle ilgilenmiyoruz'' dedi. Eskimiş, yıpranmış otomobilleri satın aldıklarını ve Center'da orijinal haliyle yeniledikten sonra satışa sunduklarını dile getiren Bauerle, şunları kaydetti: ''Anlaşmalı olduğumuz tedarikçilere klasiklerin orijinal parçalarını özel olarak ürettiriyoruz. Lastiklerine kadar yeniliyor, orijinal boyasıyla ilk günkü haline kavuşturuyoruz. Müşterilerimize belirli ücret karşılığında özel bakım ve onarım hizmeti de sunuyoruz. Japonya, Suudi Arabistan, Rusya, Türkiye, Çin, Fransa, ABD, İtalya gibi dünyanın dört bir yanından araç geliyor. Ya biz satın alıyoruz ya da bakıma getiriliyor.'' -2 KİŞİ BİR YIL ÇALIŞIYOR- Bauerle, klasik bir otomobilin tamamen yenilenmesinin zaman aldığını belirterek, ''Bunun için 2 kişiyi görevlendiriyoruz. Aracın yenilenmesi, 2 kişinin yoğun çalışmasıyla bir yılı buluyor. Tabii bunun fiyatı da aynı orantıda yüksek oluyor. Bazı araçların ise küçük çaplı bakımları birkaç saat içinde tamamlanıyor'' dedi. Otomobillerin yağlarının bile özel olduğunu dile getiren Bauerle, ''Klasik otomobile sahip olmak kolay değil. Bakımları bile oldukça pahalı oluyor. Ben 50 yıllık çalışanım, Center'da sorumluyum ama benim bir klasik Mercedes otomobilim yok. Benim klasik aracım daha ucuz ve başka bir marka...'' diye konuştu.