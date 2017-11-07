İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde, 35 yıldır kaporta ustalığı yapan Ziya Gürkan klasik ve hurda haledeki otomobillere hayat veriyor.

Pamukova Yeni Sanayi Sitesi\'nde kaporta ustası Ziya Gürkan, klasik Amerikan, Fransız ve İtalyan arabalarını el emeği ile yeniliyor. Klasik otomobil restorasyonu yapan Ziya Gürkan, maharetli elleri ile hurda halde gelen araçları fabrikadan ilk çıktığı gibi sıfır ayarında anahtar teslimi müşterilerine teslim ediyor. Yılda 3 otomobili kaporta aksamından, boyasına, koltuklarından motoruna kadar yenileyen Ziya Gürkan, 35 yıldır klasik otomobillere hayat veriyor. Amerikan arabaları konusunda çıraklıktan bu yana 35 yıldan bu yana çalıştığını ifade eden Ziya Gürkan, şöyle dedi:

\"Ustalığını iyi konuşturursan klasik otomobil ve Amerikan otomobil tutkunları sizi nerede olsanız buluyor. Türkiye de bu işi yapanlar bir elin parmakları kadar. Genelde eski Amerikan arabaları üzerine çalışıyoruz. En yeni 70 model, en eski 35 modele kadar araçları restore edip anahtar teslimi müşterilerimize teslim ettik. Orijinal parçalar kullanıyoruz. Parçaları Amerika\'dan getirtiyoruz. Bazen çok eski model araçların parçalarını bulamayınca kendimiz yapıyoruz. Ortalama bir otomobil kaporta, boya, motor aksamının yenilenmesi 4-6 ay sürüyor. Yılda 3 otomobili anahtar teslimi müşterilerimize teslim ediyoruz.\"

Hurda haldeki klasik otomobillerin restorasyonunun markasına ve modeline, ayrıca müşterinin isteğine göre 35 bin ile 100 bin dolar arasında mal olduğunu ifade eden Ziya Gürkan, birçok müşterisinin sırada beklediğini söyledi.



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