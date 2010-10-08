-KLASİK OTOMOBİLLER TÜRKİYE YOLLARINDA YOZGAT / NEVŞEHİR (A.A) - 08.10.2010 - 4. Pekin-Paris Klasik Otomobil Dayanıklılık Yarışına katılan ve İran Üzerinden Türkiye'ye giriş yapan otomobiller sabah erken saatlerde hareket ettikleri Erzurum'daki konaklama merkezinden yola çıkarak, Sivas ve Yozgat üzerinden Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki ikinci konaklama merkezine ulaştılar. Pekin'den 10 Eylülde yola çıkan, 26 ülkeden 212 yarışmacı, en eskisi 1907, en yenisi 1968 model olan araçlarla Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki Asos Thermal De Luxe otele gelişlerinde, otel müşterilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yarışın Kozaklı ayağının organizasyonunu üstlenen Zafer Sarı AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomobillerin 10 Eylülde Pekin'den yola çıkarak, Moğolistan, Sibirya, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran ve ardından da Türkiye'ye giriş yapıp, Türkiye'deki ilk konaklamayı Erzurum'da yaptıktan sonra ikinci konaklamayı Kozaklı'da gerçekleştireceklerini bildirdi. İlki 1907 yılında yapılan yarışın Türkiye geçişinin 10 Ekim Pazar günü tamamlanacağını kaydeden Sarı, geceyi Erzurum'da geçiren yarışçıların Gümüşhane, Erzincan, Sivas, Yozgat hattı üzerindeki 728 kilometrelik parkuru geçerek Nevşehir Kozaklı'ya akşam saatlerinde ulaşan 103 klasik otomobilin sürücüleri tarafından bakımlarının yapılacağını, sabah erken saatlerde ise yeniden yola çıkıp, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara üzerinden Bolu'ya gidileceğini ifade etti. Bu yılki yarışların diğer bir özelliğinin de yerli yapım ''Anadol'' marka otomobil ile yarışlara katılan Ahmet Öngün-Erdal Tokcan ikilisinin Türkiye'yi temsil etmesi olduğunun altını çizen Zafer Sarı, Türk yarışçıların kendi kategorilerinde ikinci konumda olduklarını anlattı. Sarı, 4. Pekin-Paris Klasik Otomobil Dayanıklılık Yarışının Türkiye'den sonra Yunanistan ve İtalya etaplarının yapılacağını ve 16 Ekim Cumartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te sona ereceğini sözlerine ekledi. Yarışçılardan İngiliz Willem Meccolf, çok heyecanlı bir yarış olduğunu, Türkiye'de ise kendilerine çok ilgi gösterildiğini, mükemmel bir doğayla içiçe yarıştıklarını bildirdi. Asos Thermal De Luxe otel Genel Müdürü ve Ercan Group Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Düzçekiç, ilk kez böylesine çok değerli otomobillerin katıldığı yarışma güzergahının Kozaklı'dan geçmesinin ilçe açısından önemli olduğu kadar, otel müşterilerinin de dikkatini çektiğini kaydetti. Yarışçıların konakladığı otelin Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Babuz da, yarışlar hakkında genel bilgi vererek, yarışlara katılan otomobillerin çok değerli olduğunu anlattı. Otel önüne parkedilen ve bakımları yapılan otomobillerin fotoğraflarını çekip, birlikte fotoğraf çektirmek isteyenler ise her biri farklı dönemleri tanıtan otomobilleri görmenin farklı bir heyecan olduğuna işaret ettiler.