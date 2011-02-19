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KKTC'YE YENİ BÜYÜKELÇİ ANKARA (A.A)

19 Şubat 2011 12:20

-KKTC'YE YENİ BÜYÜKELÇİ ANKARA (A.A) - 19.02.2011 - Dışişleri Bakanlığında yapılan bazı atamalar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. İspanya Büyükelçisi Ender Arat ve KKTC Büyükelçisi Ömer Kaya Türkmen merkeze atanırken, Romanya Büyükelçisi Ayşe Sinirlioğlu İspanya Büyükelçisi, Genel Müdür Büyükelçi Ömür Şölendil Romanya Büyükelçisi, Lefkoşe Büyükelçiliği Uzman Müşaviri Halil İbrahim Akça KKTC Büyükelçisi olarak atandı. Japonya Büyükelçisi Selim Sermet Atacanlı merkeze atanırken, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Elçi Abdurrahman Bilgiç Japonya Büyükelçiliği görevine atandı. Dışişleri Bakanlığı'nda Amerika Genel Müdür Yardımcılığına Ali Murat Ersoy, Teftiş Kurulu Başkanlığına Teftiş Kurulu Üyesi Büyükelçi Mehmet Taşer atandı.

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