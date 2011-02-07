KKTC'ye hacker saldırısı

T24

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta düzenlenen bir miting sırasında açılan "Kurtarıldık mı HAS..KTİR" şeklinde sözler içeren pankartla birlikte başlayan gerginlik büyümeye devam ediyor.Slogan nedeniyle öfkelenen "Turkajan" nickli Türkiyeli bilgisayar korsanları, KKTC Başbakanlık resmi sitesini hackledi. Hackerlar, sitenin ana sayfasına Harbiye Marşı'yla Türk bayrağı ekleyip "Bu bir uyarıdır" başlıklı bir metin yerleştirdi."'Has...tir' pankartına karşılık, biz de diyoruz ki 'ya sev ya da s...git'" diyen hackerların öfkesinin, metne de yansıdığı görülüyor...Hackleme olayının üzerinden saatler geçmesine rağmen, site yönetiminin duruma müdahale edememesi ise dikkat çekti.