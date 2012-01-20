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Dünya

KKTC'ye dönüşümlü elektrik veriliyor GİRNE (A.A)

20 Ocak 2012 20:06

-KKTC'ye dönüşümlü elektrik veriliyor GİRNE (A.A) - 20.01.2012 - Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (El-Sen) özelleştirme karşıtı eylemi nedeniyle, KKTC'nin ana elektrik sağlayıcısı Teknecik santralı devre dışı kaldı. KKTC Bakanlar Kurulu'nun dün akşam, elektrik çalışanlarının grevini 60 gün yasaklamasının ardından grevi kaldıran çalışanlar, bu kez de çalışmama eylemi düzenliyor. Teknecik santrali çevresinde toplanan çalışanlar eylemi sürdürüyor. Santralin güvenliğini ise özel güvenlik sağlıyor. KKTC geneline Aksa Enerji'ye ait Kalecik'teki santralden dönüşümlü elektrik veriliyor. KKTC'deki elektrik çalışanlarının eyleminden Kıbrıs Rum kesimine verilen elektrik de olumsuz etkilendi ve Rum kesimine elektrik verilmesi durduruldu. El-Sen Başkanı Tuluy Kalyoncu A.A'ya yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun geçen hafta özelleştirme yasasını meclise sevk ettiğini ve bu yasayla istediği kurumu özelleştirebileceğini ifade ederek, topluma bu mağduriyeti yaşatmamak için iki yıldır çaba sarfettiklerini söyledi. Kalyoncu, hazırlanan özelleştirme tasarısında, Kıb-Tek ile ilgili bir bölümün de olduğunu ve Kıb-Tek'in ortadan kaldırılacağını savunarak, hükümetin sendikanın elektrikle ilgili uyarılarını dikkate almadığını ve devletin tükettiği elektriğin parasını ödemediğini savundu. Kıbrıs Rum kesimine şu anda elektrik verilemediğini belirten Kalyoncu, Kıb-Tek'e ait santrallerin hepsinin dün akşamdan bu yana durdurulduğunu kaydetti. Kalyoncu, şu anda özel sektörün sağladığı elektriğin ülkeye dönüşümlü verildiğini belirtti.

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