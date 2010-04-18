KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Eroğlu

T24-

'Müzakere masasından kaçacağımı kimse beklemesin'

Çiçek: Kıbrıs'ta işleyen bir demokrasi var

Eroğlu oyların yüzde 50.38'ini aldı

KKTC'de 8. Cumhurbaşkanlığı seçimi

Eroğlu, cumhurbaşkanı seçildikten sonra yaptığı UBP Genel Merkezi'nde basına yaptığı açıklamada, "Her şeye rağmen halkımız iradesini sandığa yansıttı" dedi.Zorlu bir seçim süreci yaşandığını ve halkın iradesini sandığa yansıttığını belirten Eroğlu, halkın tercihini kendisinden yana kullanmasının önemli olduğunu kaydetti.Kıbrıs görüşmelerinin devam edeceğini vurgulayan Eroğlu, ''Kıbrıs'ta onurumuzla, halkımızın varlığını bu topraklarda devam ettireceği bir anlaşma yapmak için müzakere masasında bulunacağız'' dedi.Halkın haklarını müzakere masasında savunmak için, onurlu yaşayabilir bir anlaşma yapmak için uğraş vereceğini ifade eden Eroğlu, ''Kimse benim müzakere masasından kaçacağımı beklemesin'' dedi.Derviş Eroğlu, Türkiye ile samimi ve yakın bir işbirliği içinde müzakerelerin seyrini devam ettireceklerini bildirdi.Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, ''Kıbrıs'ta işleyen bir demokrasi var. Bu demokrasinin gereği olarak da bu seçimler yapılıyor. Geçmişte de yapıldı. Kesin sonuçlar ortaya çıksın ondan sonra da değerlendirme yapacağız, ama Kıbrıs'ta olgun bir demokrasinin var olduğunu tüm dünyaya ispat bakımından seçimler önem arz ediyor'' dedi.Yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde 629 sandıktaki oyların tamamı sayıldı.Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Derviş Eroğlu, oyların yüzde 50.38'ini alarak, gayri resmi seçim sonuçlara göre KKTC'nin 3. cumhurbaşkanı seçildi.Seçimlerde Eroğlu'nu, Demokrat Parti (DP), Milliyetçi Adalet Partisi (MAP), Halk İçin Siyaset Partisi (HİS) destekledi.KKTC Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklamasına göre, KKTC genelindeki 629 sandıktaki oyların adaylar için dağılımı şöyle:Toplam Sandık Sayısı: 629Toplam Seçmen Sayısı: 164.072Açılan Sandık Sayısı: 629Açılan Sandıklardaki Toplam Seçmen Sayısı: 164.072Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 125.294Seçime Katılım Oranı: Yüzde 76,37Dr. Derviş Eroğlu, 61.491, yüzde 50.38M. Kemal Tümkan, 964, yüzde 0.79Arif Salih Kırdağ, 521, yüzde 0.43Mehmet Ali Talat, 52.302, yüzde 42.85Zeki Beşiktepeli, 1.968, yüzde 1.61Ayhan Kaymak, 168, yüzde 0.14Tahsin Ertuğruloğlu, 4.648, yüzde 3.81164 bin 72 kayıtlı seçmen, KKTC genelindeki 629 sandıkta oy kullanırken, seçimlere katılımın yüzde 75 olduğu belirtilirken seçimlerde yaklaşık 2 bin kişi görev aldı.Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mehmet Ali Talat, bağımsız adaylar Tahsin Ertuğruloğlu, Mustafa Kemal Tümkan, Arif Salih Kırdağ, Zeki Beşiktepeli ve Ayhan Kaymak yarıştı.Bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sinden bir fazlasını alması gereken KKTC'de, hiçbir aday bu orana ulaşamazsa seçim ikinci tura kalacaktı.KKTC'de bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi, 1976'dan bu yana, Kıbrıs Türkünün kendi devlet çatısı altında, devlet başkanlığı veya cumhurbaşkanlığı için 8. seçimi oldu.Kıbrıslı Türkler, 20 Temmuz 1974'teki Barış Harekatı'ndan sonra Kuzey Kıbrıs'ta 13 Şubat 1975'te kurdukları Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin (KTFD) başkanını seçmek için 2 kez, 15 Kasım 1983'te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı'nı seçmek için de 5 kez seçim yaptı.



Eroğlu'nun 4'üncü adaylığı











Derviş Eroğlu kim?

Derviş Eroğlu bugüne dek 4, Mehmet Ali Talat da 3 kez aday oldu. Talat, yüzde 69.58 ile en düşük katılımın olduğu 2005 cumhurbaşkanlığı seçiminde, ilk turda yüzde 55.59 oy alarak cumhurbaşkanı seçilmişti. Eroğlu aynı seçimde yüzde 22.73 oy almıştı.1938 yılında Mağusa'nın Ergazi köyünde doğdu. İlkokul tahsilini köy ilkokulunda, orta ve lise tahsilini Mağusa Namık Kemal Lisesi'nde tamamladı. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 5 yıl Gazimağusa Sancağına bağlı hekim olarak çalıştı. Daha sonra Ankara Numune Hastanesi'nde üroloji ihtisası yaptı. 1972-1976 yılları arasında Gazimmağusa Devlet Hastanesi'nde üroloji uzmanı olarak çalıştı. 1976 Genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden (UBP) Gazimağusa milletvekili seçildi.1976-1977'de Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevinde bulundu. 1977-1983 yılları arasında UBP Gazimağusa İlçe Başkanı oldu. 1972-1982 yılları arasında Gazimuğusa Türk Kooperatif Bankası ve 16 yıl boyunca Mağusa Türk Gücü Yönetim Kurulu başkanlıkları yaptı. 1983 yılında oluşturulan Kurucu Meclis'te, Kurucu Meclis üyesi olarak görev yaptı. 1983 Aralık ayında UBP Genel Başkanlığı'na getirildi.1981, 1985, 1990, 1993, 1998 yıllarında yapılan genel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi'nden Gazimağusa Milletvekili seçildi. 1985 genel seçimlerinden sonra Başbakanlık görevini üstlendi ve 1993 Erken Genel Seçimleri'ne kadar Başbakanlık görevini sürdürdü. 1993 genel seçimlerinden sonra 1 Ocak 1994-16 Ağustos 1996 yılları arasında, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı olarak çalışmalarını sürdürdü. 16 Ağustos 1996 tarihinden itibaren UBP-DP Koalisyon hükümetinde yeniden Başbakan olarak görev aldı.6 Aralık 1998 Genel Seçimleri'nden sonra, 31 Aralık 1998 tarihinde UBP-TKP Koalisyon Hükümeti'nin kurulmasıyla yeniden Başbakan olarak görev aldı. Daha sonra oluşturulan UBP-DP Koalisyon Hükümeti'nde de Başbakan olarak görev aldı. 11 dönem UBP Genel Başkanlığı yaptıktan sonra 29 Kasım 2008'de bir kez daha UBP Genel Başkanlığı'na seçildi. 19 Nisan 2009'daki erken genel seçimlerde 26 milletvekiliyle salt çoğunluğu sağlayarak 8'inci kez hükümet kurdu. Evli, dört çocuk ve 5 torun sahibi. İngilizce ve Rumca biliyor.