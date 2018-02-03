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Dünya

KKTC'nin yeni Başbakanı Tufan Erhürman oldu

Ali Ruhluel / Lefkoşa 2 Şubat (DHA) - KKTC’de 7 Ocak’ta gerçekleştirilen Milletvekilliği erken seçimlerinin ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi CTP, Halkın Partisi HP, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti koalisyon hükümeti KKTC Cumhurbaşkanı Musta

03 Şubat 2018 00:55

Ali Ruhluel / Lefkoşa 2 Şubat (DHA) - KKTC’de 7 Ocak’ta gerçekleştirilen Milletvekilliği erken seçimlerinin ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi CTP, Halkın Partisi HP, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti koalisyon hükümeti KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Tarafından onaylandı. Bugün KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı kabul etti. Erhürman Akıncı’ya yeni hükümetin bakanlar kurulunu sundu ve dört partili geniş tabanlı hükümet Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından onaylandı.
CTP Genel Bakanı Tufan Erhürman Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesi sonrasında basına yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunduğunu ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da listeyi onayladığını bildirdiğini söyledi. 
Bakanlar Kurulu listesini kamuoyuyla paylaşan Erhürman, dört parti olarak sürdürdükleri koalisyon çalışmalarının bugün Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da onayı ile hükümetin kurulmasıyla sonuçlandığını vurguladı. Anayasa’nın 109. Maddesi’ne göre, Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından, Cumhuriyet Meclisi’nde okunması gerekiyor.
Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından sonra güvenoyuna başvurulacak.  Güvenoyu için görüşmelerin, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlaması ve görüşmelerin bitiminden de bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılması gerekiyor.
Meclis genel kurulunun ardından ise KKTC Başbakan Tufan Erhürman, başbakanlık görevini Hüseyin Özgürgün’den devraldı. Diğer bakanlarda bı gün ve uyarın yeni görevlerine resmen başlamış olacak.  50 milletvekili ile temsil edilen KKTC Meçlisinde CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti 27 milletvekiliyle çoğunluğa sahip olacak.
Yeni kabine şu isimlerden oluşuyor; Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit (TDP), Maliye Bakanı: Serdar Denktaş (DP), İçişleri Bakanı: Ayşegül Baybars Kadri (HP),Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami (CTP), Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali (CTP), Sağlık Bakanı Filiz Besim (CTP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler (TDP). 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- KKTC cumhurbaşkanı Mustafa akıncı’ya yeni hükümetin bakanlar kurulunu sunuşu
- KKTC başbakanı tufan erhürman’ın sunum sonrası basına açıklamaları
- KKTC meçlisinde yeni kabinenin milletvekillerinin bilgisine getirilmesi
- KKTC başbakanı erhürman’ın özgürgün’den başbakanılık görevini devralması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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