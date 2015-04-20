KKTC'nin seçimi ikinci tura kaldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki cumhurbaşkanlığı seçiminden Mevcut Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu önde çıktı. Ancak hiçbir aday yüzde 50'yi bulamadığı için seçim ikinci tura kaldı. 26 Nisan'daki ikinci turda Eroğlu ve Mustafa Akıncı yarışacak.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız aday Derviş Eroğlu yüzde 28.18 ile sandıktan birinci sırada çıkarken eski Lefkoşa Belediye Başkanı Mustafa Akıncı ise yüzde 26.92 oy oranıyla ikinci oldu. Al Jazeera Türk'ten Ece Göksedef'in haberine göre, halk önümüzdeki pazar günü yeniden sandık başına giderek seçimin ikinci turunda Eroğlu ve Akıncı arasında tercih yapacak.

Katılım oranının yüzde 62'de kaldığı seçimde, üçüncü sıradaki Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler adayı ve Meclis Başkanı Sibel Siber yüzde 22.54, eski başmüzakereci Kudret Özersay ise yüzde 21.54 oy aldı. Bağımsız aday Arif Salih Kırdağ, Kıbrıs Sosyalist Partisi adayı Mustafa Onurer ve bağımsız aday Mustafa Ulaş'ın oy oranları yüzde 1'in altında.

Akıncı destek turuna çıkacak

Sosyal demokrat çizgideki bağımsız aday Akıncı, ilk turda yüzde 22 oy alarak üçüncü sırada kalan diğer sosyal demokrat aday Sibel Siber'i ve dördüncü sıradaki eski müzakereci Kudret Özersay'ı ziyaret edeceğini ve 26 Nisan için birlikte çalışmayı talep edeceğini söyledi. Siber'i aday gösteren CTP'nin lideri Başbakan Özkan Yorgancıoğlu'ndan da destek istedi.

Eroğlu: Pikniğe değil sandığa

Sandıkların yüzde 95'inin açılmasının ardından bir konuşma yapan Eroğlu ise seçim yarışına katılan diğer adayları tebrik etti. Seçim yarışının henüz bitmediğini söyleyen Eroğlu, halka, 26 Nisan pazar günü 'pikniğe gitmek yerine oy kullanmaya gidin' çağrısı yaptı.

'Yüzde 40'ın boykot olduğunu düşünmüyorum'

KKTC YSK Başkanı Şefkat Öneri tüm sandıklar açıldıktan sonra Al Jazeera'ye konuştu. 176 bin 916 seçmenden 110 bin 298'inin 693 sandıkta oy kullandığını söyleyen Öneri, geçerli oy toplamının 107 bin 732 olduğunu belirtti. Öneri sözlerini şöyle sürdürdü:

"26 Nisan'da ikinci turda Sayın Eroğlu ve Sayın Akıncı yarışacak, en yüksek oyu alan aday önümüzdeki beş yıl cumhurbaşkanlığı yapacak. İkinci tura kalacağı ülkenin politik havasından dolayı bekleniyordu. Hiçbir aday, parti destekli olanlar da olmasına rağmen yüzde 30'u geçemedi. Benim için sürpriz olmadı bu sonuçlar. Yüzde 40'a yakın bir kesimin boykot anlamında sandığa gitmediğini düşünmüyorum. Biraz daha fazla katılım bekliyordum, bu oran eski seçimlere göre düşük."