KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde aşırı sağıcı Rumlardan, Türklere saldırı

Güney Kıbrıs Rum kesiminde aşırı sağcı olarak bilinen Rum Ulusal Halk Hareketi (ELAM) üyeleri, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü kınamak amacı ile sınır kapılarında eylemler gerçekleştirdiler.

Vatan'da yer alan habere göre, yüzlerce ELAM üyesi, sınır kapılarında Türk plakalı araçlara taş ve sopalarla zarar verdiler. Saldırılardan Türk plakalı araçlardaki vatandaşlarından yaralananlar oldu. Kısa bir süre sınır kapılarındaki geçişler durduruldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Rum yönetimi suçluları yakalayarak yargılamalıdır

Rum Kesimindeki aşırı sağcı ELAM üyelerinin sınır kapılarında yapmış olduğu saldırıların ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Yazılı bir açıklama yaparak, Rum Yönetimi’nden suçluları derhal yakalayarak yargı önüne çıkarmasını istedi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa’da sınır kapılarına yakın bölgelerde bugün ELAM üyelerinin Kıbrıslı Türklere yönelik saldırısının müzakere sürecine hiçbir katkısı olmadığını vurguladı ve Rum Yönetimi’nden suçluları derhal yakalayarak yargı önüne çıkarmasını istedi.

Anastasiadis hem Twitter hesabından, hem de yazılı olarak açıklama yaptı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, olaylar nedeniyle hem Twitterh esabından, hem de yazılı olarak açıklama yaptı. Anastasiadis açıklamasında, bu tür saldırıların, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için gösterilen çabalara olumsuz etki yaptığını belirterek kınadı ve kabul edilemez olduğunu belirtti. Anastasiadis, bazı münferit kişilerce veya azınlık gruplarca yapılan, sahte vatanseverlik nidalarıyla adanın bölünmesini hedefleyen bu gibi eylemlere devletin müsamaha göstermeyeceğini de vurguladı.