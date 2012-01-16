-KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği'nde taziye defteri açıldı ANKARA (A.A) - 16.01.2012 - KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatı dolayısıyla KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği'nde taziye defteri açıldı. KKTC Büyükelçiliği'nden yapılan duyuruda, Ankara'daki resmi kurum ve kuruluş yetkilileri, diplomatik misyon, uluslararası kuruluşlar ile vatandaşlar için açılan taziye defterinin 20 Ocak tarihine kadar 10.00 ile 16.00 saatleri arasında açık olacağı belirtildi. Büyükelçilik internet sitesinde de (www.kktcbe.org.tr) duygularını paylaşmak isteyenler için taziye bölümü açıldı. Denktaş için, İstanbul Başkonsolosluğu'nda da taziye defteri açıldı.