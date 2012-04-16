KKTC'nin adı 'Kıbrıs Türk Devleti' olacak

Kıbrıs’ta, Rumların AB dönem başkanı olacağı 1 Temmuz’a kadar bir çözüm bulunmaması durumunda B planının devreye gireceği belirtildi. 3 aşamalı B planına göre Maraş bölgesi açılacak. Kıbrıs Türk Devleti adıyla tanınma istenecek



Milliyet'ten Sefa Karahasan'ın haberine göre, Kıbrıs’ta, Rumların AB dönem başkanı olacağı 1 Temmuz’a kadar bir çözüm bulunmaması durumunda, ‘Ankara’nın dillendirdiği ama uygulamaya konulmayan B planı’nın devreye gireceği belirtildi. Buna göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) adı, Annan Planı’nda olduğu şekliyle ‘Kıbrıs Türk Devleti’ olarak değiştirilecek. Sonra, dünyadan ‘Kıbrıs Türk Devleti’ olarak tanınma istenecek.



KKTC, İslam Konferansı Örgütü’nde de (İKÖ), 2004’te alınan bir kararla, ‘Kıbrıs Türk Devleti’ adı ile temsil edilmeye başlamıştı. Böyle bir adımda, İKÖ’ye üye 57 ülkenin ‘Kıbrıs Türk Devleti’ni tanıyacağı iddia ediliyor. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 2012’de çözüm olmaması durumunda yeni anayasa ve yeni yasalarla yola devam edileceğini, devletin adının bile değişebileceğini açıklamıştı. Eroğlu, isim değişikliğine gidilirse devletin adının, “Kıbrıs Türk Devleti” olabileceğini belirtmişti.

B planı devreye girer

Konuyla ilgili olarak Milliyet’e konuşan üst düzey bir yetkili, Ankara’nın ve Kıbrıs Türk tarafının ‘çözüm konusunda çabasının sürdüğünü ancak, Rumların çözümden kaçması nedeniyle 2012’de bir ilerleme olmayacağının göründüğünü’ söyledi. Kıbrıslı Rumların 1 Temmuz’da AB dönem başkanı olmasıyla birlikte, Türkiye-AB ilişkilerinin kesileceğine işaret eden yetkili, “Bu süreçten sonra Kıbrıs’ta da görüşmelerin devam etmesi beklenmiyor. İşte, o tarihten sonra B planı devreye girecek” dedi.



Ankara’nın ve Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs’ta artık B planını uygulamak için gün saydığını ifade eden aynı yetkili, 1 Temmuz’dan sonra “Topyekun bir diplomasi hareketinin başlatılacağını, Kıbrıs Türk Devleti’nin tanınmasının isteneceğini” kaydetti. KKTC’nin BM kararlarıyla ‘tanınmasının engellendiğini’ anlatan yetkili şöyle konuştu:

İKÖ’de temsil

"Eğer, bu isim ‘Kıbrıs Türk Devleti’ olursa, kimse tanınma isteğine hayır diyemez. Bu isme bir sempati var. Ayrıca, İKÖ’de de ‘Kıbrıs Türk Devleti’ olarak temsil ediliyor. BM’nin bir planı olan Annan Planı’nda da bu var. Kıbrıslı Türkler de plana ‘evet’ diyerek, Kıbrıs Türk Devleti’ni kabul etti.”



‘Kıbrıs Türk Devleti’nin tanınma isteğinin ‘dünyaya karşı çıkıldığı’ anlamanına gelmeyeceğini belirten yetkili, bunu şöyle açıkladı, “Kıbrıslı Türkler, uluslararası toplumun kabul ettiği ‘Kıbrıs Türk Devleti’nin tanınmasını isteyecek, KKTC’nin değil. Her halde şu anda kabul ettikleri isme karşı çıkmayacaklar. Bu kararlar radikal ama Ankara ile Lefkoşa hattında konuşulan ve atılacak adımlar.”

B planı sinyalleri

Eroğlu ilk kez ‘Cumhurbaşkanı’ sıfatıyla, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu’nun davetlisi olarak Cidde’ye gitti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ankara’da gerçekleştirilen büyükelçiler toplantısında müzakere sürecinin Rumların tutumu nedeniyle tıkanması halinde, ‘İki Kesimli-İki Toplumlu’ çözüm modelinin terk edileceğini belirtti.



Bunun yerine iki bağımsız devlet üzerine kurulu bir çözüm modeli benimseneceği ifade edildi. KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, “Kuzey Kıbrıs’ta bir Türk devleti olduğu artık kabul görmeye başlamalıdır. Yani, bunun başka bir çaresi yoktur, başka bir alternatifi de yoktur” dedi.



Kıbrıs Türk tarafı, Kapalı Maraş’ı ‘Kıbrıs Türk tarafının kontrolünde’ açmak amacıyla çalışma başlattı.

Üç aşamalı plan

Üst düzey yetkiliye göre B planı üç aşamada uygulanacak. Önce tanınma isteği açıklanacak. Daha sonra Maraş açılacak. Son olarak da Kıbrıs Türk Devleti adıyla tekrar tanınma istenecek. Eğer bunların hiçbiri işe yaramazsa Türkiye’ye ilhak adımı atılacak. Annan Planı 2004 yılında yapılan referandumda, Rumlar tarafından yüzde 75 ‘hayır’la reddedilmiş, ancak Kıbrıslı Türkler, planı yüzde 65 ‘evet’le kabul etmişti. Annan Planı’nda kurulacak yeni devletin yapısını ‘Kıbrıs Türk Devleti’ ile ‘Kıbrıs Rum Devleti’ oluşturması maddesi vardı.



