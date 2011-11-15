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Dünya

KKTC'nin 28. kuruluş yıl dönümü kutlandı ANKARA (A.A)

15 Kasım 2011 23:10

-KKTC'nin 28. kuruluş yıl dönümü kutlandı ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 28. kuruluş yıl dönümü Ankara'da kutlandı. KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalı'nın Swiss Otel'de verdiği resepsiyona TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Kara Kuvvetleri Komutanı Hayri Kıvrıkoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet Erten, Jandarma Genel Komutanı Bekir Kalyoncu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici'nin yanı sıra çok sayıda sivil ve askeri davetli katıldı. KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Lakadamyalı ve eşi konukları kapıda karşıladı ve konuklarla tek tek el sıkıştı. Resepsiyonda KKTC'nin 28. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan pastayı TBMM Başkanı Çiçek, Orgeneral Özel, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Bağış ve Lakadamyalı birlikte kesti. Müzik dinletisinin sunulduğu resepsiyonda KKTC'ye ait yöresel halk oyunları ekibi gösteri yaptı. TBMM Başkanı Çiçek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Bağış kısa süre başbaşa görüştü.

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