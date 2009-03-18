KKTC'liler AP seçimlerinin iptalini istedi

Kıbrıslı Türkler, Avrupa Adalet Divanı'na başvurarak, Haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinin iptalini istediler.



Londra'dan Lüksemburg'a gelerek, bireysel girişimde bulunan Mehmet Bayramoğlu ve Münir Tatar isimli KKTC vatandaşları, Avrupa Adalet Divanı'na, AB Konseyi aleyhinde suç duyurusunda bulundular ve dava açtılar.



Avrupa Parlamentosu'ndaki 736 milletvekilinden 6'sının Kıbrıs'ı temsil ettiği varsayılıyor. Bunların 2'sinin Türkler tarafından seçilmesi ve Türkleri temsil etmesi öngörülüyor.



Adalet Divanı'na bugün yapılan başvuru ve açılan dava çerçevesinde, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Kıbrıs'ta engellenmesi veya yasallaştırılması için "ara emir" isteyen müdahil taraf, Kıbrıslı Rumların KKTC'de seçim yaptırmadıklarını, sınır kapılarına sandık yerleştirmekten söz ettiklerini, "Türk isimli, Rum görüşlü" adaylar aradıklarını belirtti.



'Rumlar iki hain Türk arıyor'



"Rumlar, KKTC'de iki hain Türk arıyor" diyen ve tepkisiz kalınmaması gerektiğini savunan Mehmet Bayramoğlu, "Kıbrıslı Türklerin özgür demokratik haklarını kullanabilecekleri seçimlerin sağlanmasını" istediklerini, Avrupa Adalet Divanı'nın adil bir karar vereceğine inandıklarını ifade etti.



Ulusal Birlik Partisi'nin Londra temsilcileri olan ancak Adalet Divanı'na başvuruyu bireysel yapan Bayramoğlu ve Tatar, İngiltere'de Kraliçe Nişanı sahibi yüksek hukukçu Alper Ali Rıza tarafından temsil ediliyor.



Kıbrıs'ta yapılacak seçimlerin, Kıbrıs Rum kesiminin anayasasına, AB ilkelerine, Londra ve Zürih anlaşmalarına aykırı olduğunu belirten müdahil taraf, adadaki Türklerin azınlık gösterilmesi çabalarına da dikkati çekti.



Bayramoğlu, 2004 yılında yapılan referandumda olduğu gibi KKTC vatandaşlarına da oy hakkı ve olanağı verilmesi gereği üzerinde dururken, KKTC Meclisi'ne de AB uyumlu bir yasa çıkarıp Avrupa Parlamentosu seçimlerine yasal ortam ve olanak sağlaması çağrısında bulundu.



Bayramoğlu, özetle şunları söyledi:



"Rumlar tarafından belirlenecek iki hainin Kıbrıs Türklerini temsil etmediğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti denen sahte cumhuriyetin gerçekte Kıbrıs Rum Cumhuriyeti olduğunu, esas Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 1963′de ikiye bölündüğünü, tüm bunların sonucu olarak KKTC′nin tanınmasını talep ettiğimizi Avrupa ve dünya kamuoyunun gündemine getiriyoruz. Davayı kazansak da kaybetsek de bu bizim için büyük bir başarıdır. Çünkü çıkaracağımız ihtilaf AB′yi müthiş rahatsız edecek, hem AB, hem dünya kamuoyu, sahte Kıbrıs Cumhuriyeti konusunda kendisini bir kere daha sorgulayacaktır."



Avrupa Adalet Divanı'nın, bugün resmen teslim aldığı dava dosyasını önümüzdeki haftalarda değerlendirmesi bekleniyor.

