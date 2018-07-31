KKTC'li gazetecilere Afrin sorgusu

Türkiye’nin Afrin harekâtını ‘ikinci işgal’ diye niteleyince Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ‘ahlaksızca yayın yapmakla’ suçlanan ve sonrasında Lefkoşa’daki ofisi saldırıya uğrayan Afrika gazetesi genel yayın yönetmeni ve muhabiri ifadeye çağrıldı.

Duvar'dan Nikolaos Stelya'ya konuşan Afrika’nın Yayın Yönetmeni Şener Levent, ‘Bir başka ülkede açılan davalar neticesinde KKTC vatandaşlarının ifadeye çağrılmasının Kıbrıs açısından bir ilk olduğuna’ söyledi. Şener, KKTC polisinin de ‘aracı’ rolüne soyunduğunu belirtti.

"Suçlu değiliz"

Levent, bu sabah Lefkoşa’da iki polisin iki gazetecinin ifadesini almak için Afrika’nın kapısını çaldığı bilgisini verdi. Buna göre, polis iki Kıbrıslı gazeteciden savunma talep etti. Gazeteciler ise şu yanıtı verdi: “Savunma yapmak için bir neden yok. Suçlu değiliz. Bu durumda savunma gereksiz. Davaları reddediyoruz.”

“Ankara’ya gitmeyeceğiz” diyen Şener, şu tepkiyi gösterdi: “Karar gıyabımızda verilecek. KKTC vatandaşlarının yabancı ülkelere iadesi için yasa bulunmuyor. FETÖ meselesinde de Yüksek Mahkeme bu duruma işaret etmişti.”

Levent, “İşgalci dememize gerek kalmadı. Çünkü bunları sadece bir işgalci yapabilir. Bunları sadece Kıbrıs’ta yapabilir. Çünkü burası işgal altında” diyor.

Davaların konusu ne?

Afrika gazetesine Ankara’da iki dava açıldığı belirtiliyor. Buna göre ilk dava, gazetenin 21 Ocak 2018’de Afrin harekâtını ‘Türkiye’nin ikinci işgal hareketi’ diye niteleyen manşetiyle ilgili. İkinci dava ise Levent’in 1 Şubat tarihinde kaleme aldığı, ‘Zorba The Cypriot’ başlıklı köşe yazısı ile ilgili.

Ankara’daki bu iki ayrı davanın yanı sıra şu an Lefkoşa’da Afrika aleyhine süren başka bir dava daha var. Levent, bu davanın baskılar nedeniyle istifa eden yargıç Tacan Reynar tarafından 20 Eylül’e ertelendiğini hatırlatıyor. Bu davanın neticesinde beraat gündeme gelmezse, Afrika ve muhabirleri para cezası ve hapis olasılığı ile karşı karşıya kalacak.