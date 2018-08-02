KKTC'li gazeteciler için Rum yönetiminden AGİT başvurusu

Güney Kıbrıs yönetimi, Türkiye’nin Afrin harekâtını ‘ikinci işgal’ diye nitelemesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ‘ahlaksızca yayın yapmakla’ suçlanan ve hakkında soruşturma açılan Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve muhabirinin ifade özgürlüğünün korunması için AGİT'te başvurdu.

Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın haberine göre, Güney Kıbrıs hükümet sözcüsü Prodromos Prodromou, gazetecilerin ifade ve medya özgürlüğü haklarını savunması için AGİT’e talepte bulunulduğunu söyledi. Prodromou, AB’nin de bu davayı yakından takip ettiğini belirtti.

Afrika gazetesi köşe yazarı Ali Osman ise kendisi ve yazı işleri müdürü Şener Levent’in yanlış bir şey yapmadığını ve yetkililerle işbirliğini reddettiklerini söyledi. Hakkında ocak ayında soruşturma açılan yazıda, Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonuyla Kıbrıs harekatı arasında benzetme yapılıyordu.

Afrika gazetesine Ankara’da iki dava açıldığı belirtiliyor. Buna göre ilk dava, gazetenin 21 Ocak 2018’de Afrin harekâtını ‘Türkiye’nin ikinci işgal hareketi’ diye niteleyen manşetiyle ilgili. İkinci dava ise Levent’in 1 Şubat tarihinde kaleme aldığı, ‘Zorba The Cypriot’ başlıklı köşe yazısı ile ilgili.

Bu yazı ve haberin yayımlanması sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gazeteyi ‘ahlaksızca yayın yapmakla’ suçlamış, gazetenin Lefkoşa’daki ofisi saldırıya uğramıştı.