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Ekonomi

KKTC'den Türkiye'ye yılda 1.5 milyar dolar

KTYH krizi, KKTC'yi karıştırmaya devam ediyor.

07 Temmuz 2010 03:00

T24- KTYH krizi, KKTC'yi karıştırmaya devam ederken Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, şirketin, KKTC'nin ekonomik kalkınması için taşıdığını önemi vurgulayarak, UBP hükümeti ve Ankara'ya eleştirilerde bulundu.

"Sadece Mersin kapısı bize açılsaydı, ekonomik kalkınmamız sağlanırdı" diyen Denktaş, "Her yıl, KKTC ekonomisinden Türkiye ekonomisine aktarılan kaynağın yıllık 1.5 milyar dolara geldiği gerçeğini, Türkiye kamuoyu biliyor mu" şeklinde konuştu.

Serdar Denktaş, 'Tüm Kesimlere 'bir Taykacık' (bir dakika lütfen) başlıklı mektubunda KTHY'nin, KKTC'nin ekonomik kalkınması için büyük önem taşıdığını söyledi ve Ankara ile Kıbrıs Türk halkı, sendikalar, işverenler, parlamento ve UBP hükümetine seslendirirken bazı eleştirilerde de bulundu.

UDP hükümetinin seçim öncesi söylemlerine tam zıt uygulamaların, tansiyonu daha da yükselttiğini öne süren Denktaş, "KTHY'yi kurtarmak yerine buhar etme operasyonu ile kış aylarından itibaren yurt dışı çıkışlarımızın tamamen kısıtlanacağının farkında mısınız" dedi. Serdar Denktaş, Ankara'ya seslenirken de KKTC yapılan yardımların tümünün, "Yardım Heyeti"nin tam kontrolünde harcandığını belirterek "Ancak sanki, bu yardımlar tamamen bizim kontrolümüzde heba ediliyor imajı yaratılmaktadır" dedi.

"1974'ten bugüne sadece Mersin kapısının bize açılması, ekonomik kalkınmamızı sağlamaya yetecekken, Devletten devlete yardım almak suretiyle hazırcı bir yaklaşıma girmek isteyen bizler olmadık" ifadelerini de kullandı.

KTHY ve DAÜ gibi kurumların ortadan kaldırılması veya başka bir kuruma devredilmesi politikasının Kıbrıslı Türkleri "rencide" ettiğini de savunan Denktaş, metinde de Ankara'nın uygulama ve açıklamalarının, Rum tarafının "KKTC Türkiye'nin alt yönetimidir" iddiasını geçerli kıldığını da öne sürdü.

Serdar Denktaş, "Her yıl KKTC ekonomisinden Türkiye ekonomisine aktarılan kaynağın artmakta olduğu ve bu rakamın yıllık 1.5 milyar dolar seviyesine geldiği gerçeğini Türkiye kamuoyu biliyor mu" diye sordu.

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