KKTC'den Ruslara 'çifte standart' uyarısı

>> ANALİZ: KKTC'yi tanımayan Ruslar'dan çifte standart

Hasan Erçakıca, düzenlediği haftalık basın brifinginde, bir soru üzerine, Kosova, Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlıklarını ilan etmelerinin Kıbrıs'a etkilerini değerlendirdi. Bu gelişmelerin uluslararası hukuk normlarını etkileyeceğini kaydeden Erçakıca, her halkın kendi bağımsız tercihlerini yapma hakkı bulunduğunu ve herkesin de buna saygı göstermesi gerektiğini vurguladı."Bu anlamda biz de Güney Osetya ve Abhazya'nın kendi bağımsız devlet çatısı altında yaşama isteklerini anlıyor ve kararlarına saygı duyuyoruz" diyen Hasan Erçakıca, devletlerin sınırlarının değişmezliğine ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nce korunan ilkenin önce Kosova'da, şimdi de Kafkaslar'daki gelişmelerle delindiğini ifade etti.Hasan Erçakıca, bu gelişmelerden Kıbrıs Rum tarafının çıkarması gereken dersler bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: "Kıbrıs'ta iki halkın siyasi eşitliğine ve iki kurucu devletin eşit statüsüne dayalı bir ortaklık devleti peşindeyiz, bunun arayışı içindeyiz. 3 Eylül'de başlayacak görüşmelerin amacı da budur. Bu amaca biz bağlı kalacağız. Ama bunun ne kadar acil ulaşılması gereken bir hedef olduğu ve bölgemizdeki istikrarın bu temel üzerinde kurulmasının ne kadar acil olduğunu, aksi takdirde başka çatışma ve arayışların gündeme gelebileceği konusunda Kosova, Güney Osetya ve Abhazya ve başka bölgelerde meydana gelecek gelişmeler uyarıcı olmaktadır.Bu uyarılardan gerekli dersi Kıbrıs Rum tarafının mutlaka alması gerekiyor. Türk tarafının bu aşamada Kıbrıs sorunuyla ilgili tutumunu değiştirmesini gerektirecek bir durum yoktur. Biz zaten Kıbrıs Türk halkının oluşacak yeni Kıbrıs devleti çatısı altında yine kendi kendini yönetme hakkına zarar gelmeyecek bir yapı içinde kendi kendiniyönetmesinden yanayız. Ama bu konuda bizim Kıbrıs Türk tarafı olarak tek başımıza başarabileceğimiz şeyler sınırlıdır. Aynı anlayışa Rum tarafının da sahip olması ve buna fırsat vermesi gerekiyor. Kafkasya ve Balkanlar'daki gelişmeler de Rum tarafı bakımından uyarıcı olmalıdır."KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hasan Erçakıca, Rusya'nın tutumundaki çelişkilere dikkat çekerken, sınır komşusu iki halkın ayrılarak bağımsızlık ilan etmelerini coşkuyla karşıladığını, Rusya Dışişleri Bakanının "Osetler ve Abhazlar kendilerine saldıranlarla bir arada yaşamaya zorlanamazdı" diye konuşabildiğini söyledi.Bu noktadan sonra Rus yetkililerin Kıbrıs sorunuyla ilgili tezlerini ve bilgi birikimlerini gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan Erçakıca, Kıbrıs Türk halkının 1950'lerden başlayarak Rum saldırıları altında kendi ayrı yönetimini inşa etmek zorunda bırakıldığına işaret etti.Erçakıca, eğer Güney Osetya'da yaşayan Osetler ve Abhazlar kendilerine saldıran insanlarla bir arada yaşamaya zorlanamazlarsa aynı şekilde Kıbrıs Türk halkının da bu saldırıların karşıtlığı olarak kendi kendini yönetme hakkına sahip bulunduğunu kaydetti.Rus yetkililerin Kıbrıs sorununa bakış açılarını ve bir "Rum militanı gibi" hareket etme anlayışlarını değiştirmeye hazır olması gerektiğini belirten Hasan Erçakıca, "Aksi takdirde çok derin bir çifte standart uygulaması içinde olacaklar. Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak Rusya'nın bu çifte standardın üstesinden gelmesi de çok zor olacak. Çünkü sanırım ki bunlar kendisine sık sık hatırlatılacak" diye konuştu.