-KKTC'den Rumlara uyarı LEFKE (A.A) - 16.08.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ada'daki gerçeklere uygun bir anlaşma imzalanamazsa, 2012 yılı Temmuz ayında yeni sıkıntılar ortaya çıkacağı uyarısında bulunarak, ada çevresinde bulunduğu belirtilen doğalgaz ve petrol alanlarının yeni sıkıntılar yaratabileceğini söyledi. 20 Temmuz 1974'de başlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 14-15-16 Ağustos'da yapılan ikinci aşamasında özgürlüğüne kavuşan Lefke'nin kurtuluşunun 37. yıldönümü bugün düzenlenen törenle kutlandı. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bu hafta içerisinde önce Serdarlı, ardından Gazimağusa ve bugün de Lefke'nin kurtuluş törenine katıldıklarını, Muratağa-Sandallar, Atlılar ve Taşkent'te katliamlara maruz kalan; çukurlara gömülen kardeşlerini andıklarını kaydetti. ''Bir yanda Anavatan Türkiye'nin gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekatı ve Kıbrıs Türk halkının özverili mücadelesiyle gelen kurtuluş, diğer yanda Kıbrıs Türkünün ada üzerindeki varlığını hazmedemeyen Rumların gerçekleştirdikleri vahşet ve katliam.'' diyen Cumhurbaşkanı Eroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: ''20 Temmuz 1974'te başlayan Barış Harekatı'nın İkinci Aşaması gerçekleşmeseydi ne olacaktı? Kıbrıs Türkleri'nin başına ne gelecekti? Sorularının yanıtı Muratağa, Sandallar, Atlılar, Taşkent'te yatmaktadır değerli kardeşlerim...'' -''Önümüzü kesmekten vazgeçsinler''- Eroğlu, Birleşmiş Milletler (BM) ile Avrupa Birliği'nin (AB) doğru yolu izlemesi halinde, Rum tarafının barış ve anlaşma yoluna gelebileceğini umduğunu belirterek, ''Aksi takdirde, yani Rum tarafının kendi başına bırakılması, gerçeklerin kendilerine gösterilmemesi ve ifade edilmemesi halinde Kıbrıs'ta yakında bir anlaşmaya varılacağını beklemek hayaldir'' dedi. Kıbrıs Türk tarafı olarak üzerinde durdukları noktaların hiç birinin Rum halkının zararına olmadığını, bunların Kıbrıs'ta egemen iki ayrı halk ve devlet olduğunu, bu gerçeklerden hareket edilerek anlaşma yolunu arayacaklarını ifade eden Eroğlu, Rum tarafına şu çağrıyı yaptı: ''Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin devam edeceği bir anlaşma, sulandırılmamış iki kesimlilik... Biz dostluk ve barış elimizi uzattık, Rum tarafını bekliyoruz. Ya gelsinler ya da artık önümüzü kesmekten, bize haksızlık yapmaktan vazgeçsinler.'' -''Erdoğan'ın açıklaması ciddiyetle ele alınmalı''- Eğer Kıbrıs konusunda yaşayabilir, Ada'daki gerçeklere uygun bir antlaşma imzalanamazsa 2012 yılı Temmuz ayında yeni sıkıntılar ortaya çıkacağı uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı Eroğlu, şöyle devam etti: ''Anavatan Türkiye, 'Rum tarafının 2012 yılında Avrupa Birliği Dönem Başkanı olması halinde Avrupa Birliği ile ilişkilerini donduracağını, Rum tarafını muhatap kabul etmeyeceğini, Kıbrıs'ta bir değil iki devlet bulunduğunu' Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu açıklama ciddiyetle ve önemle ele alınmalı ve ilgili taraflar Rum tarafını doğru yola gelmesi için ikna etmelidir. Aksi takdirde gerek AB-Türkiye gerekse Kıbrıs görüşme süreci yaşanacaklardan dolayı büyük zarar görecektir. Eğer Kıbrıs konusuna bizim arzuladığımız ve gayret gösterdiğimiz şekilde kısa süre içinde bir çözüm bulunmazsa başka bir sıkıntı daha bölgeyi ve Ada'yı beklemektedir. Kıbrıs adasının etrafında doğalgaz ve petrol alanları bulunduğu ortadadır. Rumlar, bu kaynakları kendi diledikleri gibi değerlendirebilecekleri zannıyla hareket etmekte ve bazı bağlantılara girmektedirler. Bunu kabul edemeyiz. Anavatan Türkiye'nin kararlılığı, bizim Cumhuriyet Meclisi'nde oybirliğiyle alınmış kararımız ortadadır.'' Eroğlu, geleceğin Kıbrıs Türk halkının olduğuna ve bunun aydınlık olduğuna vurgu yaparak, ''Giderek güçlenen Anavatan Türkiye yanımızdadır, halkımız çalışkan ve azimlidir. Anavatan Türkiye'den su getirilmesi projesinin 2014 yılında, 7 Mart'ta tamamlanmasıyla yepyeni bir döneme gireceğimiz aşikardır, yeter ki birlik-beraberlik içinde olalım ve enerjimizi doğru alanlara yönlendirelim'' diye konuştu. Eroğlu konuşmasının sonunda Lefke'nin kurtuluşunu kutlayarak, Lefke halkının sevincini paylaştığını kaydetti. Şehitleri rahmetle, gazileri de şükranla anan Eroğlu, konuşmasını, ''Allah bize bir kez daha 1974 öncesi günleri yaşatmasın, geleceğimiz, refah, özgürlük ve barış dolu olsun diyorum'' sözleriyle tamamladı.