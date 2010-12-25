-KKTC'DEN KINAMA LEFKOŞA (A.A) - 24.12.2010 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Kıbrıs Rum yönetimi ile İsrail arasında imzalanan münhasır ekonomik bölgelerin sınırlarının belirlenmesi anlaşmasınını kınayarak, anlaşmanın ''kabul edilemez olduğunu'' bildirdi. Meclis Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'nin bugün onayladığı, 'Kıbrıs Rum yönetimi ile İsrail arasında imzalanan münhasır ekonomik bölgelerin sınırlarının belirlenmesi anlaşması ile ilgili kınama kararı'', genel kurulda da tüm partilerden destek alarak onaylandı. Kararın, KKTC Dışişleri Bakanlığınca İngilizceye çevrilerek, uluslararası örgütlere ve birçok ülkeye gönderileceği belirtildi. KKTC Meclisi, 2011 bütçesi görüşmelerini tamamlamasının ardından, ''Kıbrıs Rum yönetimi ile İsrail arasında imzalanan münhasır ekonomik bölgelerin sınırlarının belirlenmesi anlaşması ile ilgili kınama kararı''nı görüştü. -KARAR: ''ANLAŞMA GEÇERSİZ''- Oybirliğiyle kabul edilen kararda, Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail ile 17 Aralıkta imzaladığı anlaşmayla doğalgaz ve petrol çıkarılması için tek yanlı bir anlaşma yaptığı vurgulanarak, anlaşmanın hukuken ve siyaseten geçersiz olduğu belirtildi. Kararda, bu anlaşmanın Kıbrıs müzakere sürecine ve 26 Ocakta Cenevre'de yapılacak görüşmeye zarar vereceği, ada üzerinde olumsuzluğu daha da körükleyeceği ve durumu geriye götüreceği ifade edildi. Doğu Akdeniz'de Rum tarafının yaptığı girişimlerin potansiyel tehlike yarattığı kaydedilen KKTC Cumhuriyet Meclisi kararında, ''Bu anlaşmayı kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz'' denildi. -DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZGÜRGÜN- KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, meclisin bu kararının bakanlığı tarafından İngilizceye çevrilerek herkese duyurulacağını, BM Genel Sekreterine de iletileceğini, Kıbrıs Türk halkının hassas olduğu bu konuda Rum tarafının attığı kabul edilemez adıma yanıt verildiğini söyledi. Özgürgün, Kıbrıs Türk halkının adadaki eşit haklarıyla ilgili Meclisin aldığı kararı ilgili her kesimin ciddiyetle değerlendirmesini istedi ve teşekkür etti. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ''Bizim beklentimiz, Kıbrıs Rumları ve Türklerinin çözüm bularak barış içinde yaşamasıdır. Aradığımız gerginlik değildir'' diye konuştu. Karar tasarısını Kıbrıs Türk halkının haklarını aramak için desteklediklerini, çatışmanın ve tehdidin aracı olarak değil, uyarı amacıyla karara imza attıklarını belirten Çakıcı, her toplumun içinde provokasyon yapan, kötü niyetli kişiler bulunduğunu ama genelleme yapılmaması gerektiğini kaydetti. ''Kıbrıs Cumhuriyeti''nin Rumların işgali altında bulunduğunu, Kıbrıs Türklerinin hakları ihlal edildiği için meşru olmadığını ve ''Kıbrıs Cumhuriyeti''nin yapacağı bir anlaşmanın geçerli olmadığını ifade eden Çakıcı, ''Münhasır bölgede bizim de haklarımız var. 'Kıbrıs Cumhuriyeti' Kıbrıs Türklerini temsil etmiyor'' dedi. Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) Genel Başkanı Turgay Avcı ise Rum yönetiminin çözüm masasında otururken fanatik ve uzlaşmaz davrandığını söyledi. Cenevre'de müzakerelerin bir raya girip çözüme ulaşılması dileğinde bulunan Avcı, çok umutlu olmadıklarını, ancak destek verdiklerini bildirdi. Avcı, meclisteki birlikteliğin Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'na da güç verdiğini belirterek, sürekli olmasını diledi.