-KKTC'DEN KIBRIS RUM KESİMİNE JENERATÖR LEFKOŞA (A.A) - 14.07.2011 - Kıbrıs Rum kesiminde 11 Temmuz Pazartesi günü Zigi'deki askeri deniz üssünde meydana gelen patlama sonucunda Vasiliko elektrik santralinin devre dışı kalmasıyla Rum tarafında başlayan enerji krizine çözüm arayışları sürerken, KKTC'den Kıbrıs Rum kesimine ev ve iş yeri tipi jeneratör geçişi serbest bırakıldı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan (KTTO) yapılan açıklamaya göre, Rum yönetiminin, ev ve iş yerlerinin ihtiyacı olan enerjiyi jeneratörlerle giderebileceği yönündeki açıklamasının ardından, Güney Kıbrıs'ta ihtiyaca yanıt verecek jeneratör bulunmaması nedeniyle Kuzey Kıbrıs'tan jeneratör geçişine izin verildi. Buna göre, kişi ve şirketler beraberlerinde en çok üç jeneratör geçirebilecek. Bu işlemi yaparken fatura ibraz etmek yeterli olacak. Daha fazla jeneratör geçirmek isteyenler KKTC Ticaret Dairesinden izin alacak. Rum Ticaret ve Sanayi Odası da (KEVE) açıklamasında, Rum tarafında yaşanan olağanüstü hal nedeniyle bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs'tan Güney Kıbrıs'a Yeşil hattaki geçiş noktalarından jeneratör geçirilebilmesi için gerekli ayarlamaların yapıldığını belirtti. Rum radyosunun haberine göre, ilgili açıklamada, bunun, 6 aya kadar olan geçici bir dönem için yapılabileceği kaydedildi.