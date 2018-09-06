KKTC'den Fransa ve Hollanda dışişleri bakanlarına 'ziyaret' tepkisi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı\'nca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi\'ni (GKRY) ziyaret edecek Fransa ve Hollanda dışişleri bakanlarının, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmeyecek olmasına tepki gösterildi. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok bugün, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise yarın GKRY\'ye gelecek. Bakanlar, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek, Kıbrıs konusunda görüş alışverişinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü Barış Burcu tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, \"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununun ve Kıbrıs’ta görevli BM askerlerinin (UNFICYP) geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu önemli bir dönemde Hollanda ve Fransa Dışişleri Bakanları’nın adamıza gerçekleştirecekleri ziyaretlerde Rum tarafının baskılarına boyun eğerek iki eşit taraftan biri olan Kıbrıs Türk tarafı ile görüşmemeleri kabul edilemez bir durumdur\" denildi.

\'KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE KATKISI YOK\'

Hollanda ve Fransa\'nın sıradan ülkeler olmadığına değinilen açıklama, şöyle sürdürüldü:

\"AB’nin iki önemli üyesidirler. Fransa’nın ayrıca BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeliği söz konusudur. Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmak istediklerini her vesileyle dile getiren AB üyesi bazı ülkelerin bilmelerini isteriz ki Kıbrıs Türk tarafını yok sayarak Rum tarafıyla yaptıkları tek yanlı temasların Kıbrıs sorununun çözümüne herhangi bir katkısı yoktur.\"

Açıklamada, ayrıca Hollanda ve Fransa\'nın tutumunun, Rumları çözümsüzlüğe teşvik ettiği de savunuldu.

\'RUMLAR, BAKANLARA BASKI YAPTI\' İDDİASI

Öte yandan Hollanda ve Fransa\'nın GKRY\'deki büyükelçiliğince KKTC Cumhurbaşkanlığı ile randevu konusunda iletişime geçtiği belirtildi. İki ülkenin elçiliği tarafından bakanların KKTC\'ye de geçebileceğinin iletildiği kaydedildi. Ancak Rumların diplomatik baskıları sonucu bakanların KKTC\'ye geçmekten vazgeçtiği öne sürüldü. Üst düzey yetkili, \"Rumlar, \'Aman Kuzey\'e geçmeyin, onların statüsünü yükseltirsiniz\' diye bakanlara baskı kurdu. Fransa ve Hollanda dışişleri bakanları da Rumlara teslim oldu\" dedi.

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