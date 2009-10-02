KKTC'den Erdoğan'a mektup

KKTC'deki 47 sivil toplum kuruluşu Başbakan Erdoğan'a gönderdiği mektupta, "Rum-Yunan ikilisinin niyeti ortadadır. KKTC'nin tanınması çalışmalarını ertelemeyin" dedi.



'KKTC'yi Tanıtma Derneği' öncülüğündeki 47 sivil toplum örgütü, Başbakan Recep tayyip Erdoğan'a, Kıbrıs sorunu konusundaki görüşlerini ve endişelerini içeren bir mektup gönderdi.



'KKTC'nin tanınması çabalarını artık ertelemeyiniz, geciktirmeyiniz' ifadelerine yer verilen mektupta, 'KKTC'nin tanınması Kıbrıs'ta iki devlet esasına dayalı gerçekçi bir anlaşma yapılmasının önünde bir engel değil, tam tersine buna olumlu yönde etki yapacak bir faktör olacaktır' görüşü dile getirildi.



Örgütleri temsilen bir heyet, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Şakir Fakılı'yı ziyaret ederek, Başbakan Erdoğan'a iletilmek üzere hazırladıkları mektubu verdiler.



Örgütlerin, Başbakan Erdoğan'a gönderdiği mektup basına da dağıtıldı.



'KKTC'nin tanınacağına inançlıyız'



Ada'da iki devletli bir çözüm temennilerini ve çözüm sürecindeki endişelerini içeren mektupta, KKTC devletinin ileride tanınacağı yönünde inançlı olduklarını dile getiren örgütler, Kıbrıs Türk halkının haklılığının, buradaki en büyük gücü olduğunu kaydetti.



Son dönemlerde Kıbrıs sorunu hakkında yapılan bazı açıklamaların rahatsız edici olduğu belirtilen mektupta çözüm süreciyle ilgili bazı noktalara işaret edildi.



'Rum Ulusal Konseyi'nin oybirliğiyle, sözde Kıbrıs cumhuriyetinin devamını isteyen, Türk askerinin adadan çekilmesini talep eden, Türkiye'nin etkin ve fiili garantisini ortadan kaldıran, bir kısım KKTC vatandaşının ülkesinden atılması sonucunu doğuracak, iki bölgeliliği sulandıracak, mülkiyet konusunu Kıbrıs Türk halkı aleyhinde halletmeyi' öngören kararlar ürettiğine işaret edilen mektupta, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın kurulacak federal devletin Devlet Başkanı ve Devlet Başkan Yardımcısı'nın tek listeden seçilmesi önerisinin 'hata' olduğu görüşü dile getirildi.



'Anavatan Türkiye, ulusal davaya sahip çıkmalı'



Kıbrıs Rum yönetiminin, Güzelyurt'un Kıbrıs Rum kesimine bırakılmasını 'kırmızı çizgi' olarak gösterdiği ve Karpaz bölgesinin de kendilerine bırakılacağı umudu içerisinde olduğu kaydedilen mektupta, Rum basınında, Cumhurbaşkanı Talat'ın 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamını onayladığı' şeklinde haberler çıktığı belirtildi.



Başbakan Erdoğan'dan 'tüm bu gelişmeler karşısında Anavatan Türkiye'den ulusal davaya, Kıbrıs Türk halkının haklarına sahip çıkmasını' talep eden örgütler, talep ve görüşlerini şöyle sıraladı:



Görüşme sürecini desteklerken asla bunun eşitliğimizi, egemenliğimizi, iki bölgeliliği, iki devletliliği, Kıbrıs'ta iki halk bulunduğu gerçeğini bozma sonucunu doğurmasına izin vermeyiniz.

Bizi 1974 öncesine döndürecek, verilen mücadeleyi sıfırlayacak olan sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin revize edilmesi, ya da devamı niteliğindeki çabalara asla destek olmayınız.



'19 Nisan seçimlerinden irademizi ortaya koyduk'



Anavatan Türkiye KKTC'nin devamının başlıca teminatıdır. Olası bir anlaşmada Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin bu anlayışın devamını içerecek bir şekilde yer almasını sağlayınız. Aksi takdirde önemli sorunlar yaşanacağı aşikardır.



Halkımızın 19 Nisan seçimlerinde ortaya çıkan iradesi ile kamuoyu yoklamaları nettir. Halkımız yüzde 80'in üzerinde bir oranla Kıbrıs'ta iki ayrı devlet içerecek bir anlaşmaya onay verebileceğini ortaya koymaktadır. Anavatan Türkiye hükümeti olarak bu iradeye destek veriniz.



Yeterince beklenmiş, yeterince Rum uzlaşmazlığına tahammül edilmiştir. Rum-Yunan ikilisinin niyeti ortadadır. Bunu hala anlamamak, hala Rum tarafının bizimle eşit-egemenlik temelinde bir anlaşmaya yanaşacağını düşünmek doğru bir yaklaşım değildir. KKTC'nin tanınması çabalarını artık ertelemeyiniz, geciktirmeyiniz. KKTC'nin tanınması Kıbrıs'ta iki devlet esasına dayalı gerçekçi bir anlaşma yapılmasının önünde bir engel değil, tam tersine buna olumlu yönde etki yapacak bir faktör olacaktır.'