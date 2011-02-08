KKTC'den, Erdoğan'a 'beseleme' mektubu

T24

Bölündüler



Mersin 10



İşte mektup





Elçiliğe gittiler



Her memur 10 bin lira almıyor



KKTC’de 28 Ocak’taki mitingde Türkiye aleyhinde sert ifadelerin kullanıldığı pankartlar açan sendikalar dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Besleme’ sözünü protesto etmek amacıyla başkent Lefkoşa’daki Türkiye Büyükelçiliği önünde eylem düzenledi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:KKTC hükümetinin almış olduğu ekonomik önlemleri protesto etmek amacıyla kamuda örgütlü 32 sendikanın, muhalefet partileriyle ortaklaşa düzenledikleri mitingde, ‘Kurtarıldık mı? Has...tir” ve “Ankara ne memurunu ne paranı ne askerini istiyoruz” yazılı pankartlar ile atılan sloganlar Başbakan Erdoğan’ı kızdırmış ve sert ifadelerle eleştirilerine neden olmuştu. Sendikalar, Erdoğan’ın eleştirilerine ve özellikle ‘Besleme’ sözüne tepki göstermek amacıyla dün Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünde eylem düzenledi.KKTC siyasetine bomba etkisi yapan Erdoğan’ın sözleri, siyasileri olduğu kadar sendikaları da ikiye böldü. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Başbakan İrsen Küçük, açılan pankartlar nedeniyle Erdoğan’ın sert eleştirilerini halkı buldu, ancak kullandığı bazı cümlelerin Kıbrıs Türk halkını rencide ettiğini söyledi. Erdoğan’ın ‘Kıbrıs Türk halkının tümünü kast etmediğini’ belirtmesi adadaki tartışmaları durdurmadı. Bazı sendikalar, Türkiye elçiliği önündeki eyleme katılmadı. Polisin çok sıkı güvenlik önlemi aldığı eylemde olay çıkmadı.‘Türkiye ne memurunu ne paranı ne askerini istiyoruz’ yazılı pankart ile eylem yapan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şenel Elcil, bir grup sendikacıyla Başbakan Erdoğan’a gönderilmek üzere hazırladıkları mektubu Büyükelçi Kaya Türkmen’e vermek istediklerini belirterek, “Kapıya kadar gittik, elçi içerden ‘almayacağız’ diye haber gönderdi. Polise vermek istedik, kabul etmediler. Elçilik içinde haber geldi ve bize ‘Postaya verin’ cevabı verildi’ dedi. Mektubun üzerine KKTC’in uluslararası alanda tanınmaması nedeniyle Türkiye’nin oluşturduğu “Mersin 10” posta kutusunu yazacaklarını belirten Elcil, “Mersin 10 Turkey” adresiyle göndereceğiz” dedi.Sendikacılar Erdoğan’a hitaben yazdıkları mektuplarında, şu ifadelere yer verdiler: “Demokratik hakkımızı kullanmamızı içine sindiremeyen siz Sn. Recep Tayyip Erdoğan, hem bu ülkenin işbirlikçi hükümetini hem de meydanları dolduran onbinlerce insanımızı suçlamaktasınız. AKP cami, külliye ve dini propaganda ile Kıbrıslı Türkler’in kültürel ve sosyal anlamda erozyona uğratılması, emekçi yığınlarının yoksullaştırılması ve kendi ülkelerinden göç etmeleri politikasını sürdürmektedir. Siz, Ortadoğu’da ABD’nin çıkarlarına göre açıklama yaparken, Mısır Devlet Başkanı’na mitingleri kastederek, ‘sokağın sesini dinle, halka saygı duy’ çağrısı yaptınız. Ancak, sıra size geldiğinde onbinlerce kişinin katıldığı mitinge ve sokağa yansıyan iradeye hiç saygı göstermeyerek UTANMAZLIK olarak lanse ettiniz. Türkiye emekçilerine giydirmek istediği kefeni dehşetle izlemekteyiz ve başka bir ülkede yaşayan bir halk olarak bu politikalara fırsat vermeyeceğimizi, bu kefeni giymeyeceğimizi ve geri adım atmayacağımızı tüm yurtsever ve emekçi halkımız adına bildiririz.”Sendika başkanları, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘besleme’ sözüne tepki olarak yazdıkları mektubu vermek üzere elçiliğe gitmeden önce son bir toplantı yaptı ve ardından da basına açıklamada bulundular. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Lefkoşa’daki Türkiye Büyükelçiliği’ne gelen sendikacılar, polis duvarı ile karşılaştı. Erdoğan’a yazdıkları mektubu veremeyen sendikacılar eylemlerine son verdiler.Türkiye Büyük-elçiliği’ne giden sendikacılardan bazıları Başbakan Erdoğan’ın ‘memurlar 10 bin liraya yakın alıyor” yönündeki sözlerini eleştirmek için bordrolarını gösterdi. Sendikacılar, her memurun 10 bin lira almadığını belirtti. KKTC’de binlerce memurun, maaşlarını aşan miktarda ve her ay otomatik hale gelen fazla mesaileri de uzun süre tartışma konusu olmuştu. Bordrolarda görülmeyen fazla mesai ve 13’üncü maaş da eleştiriler arasında yer alıyor.