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KKTC'den Çavuşoğlu'na kutlama telefonu

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, seçimler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayıp, tebrik etti

25 Haziran 2018 21:50

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, seçimler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nu telefonla arayıp, tebrik etti.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu\'nu arayıp, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27\'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri\'nde AK Parti hükümetinin elde ettiği başarıyı kutladı. Özersay, sonuçların Türkiye Cumhuriyeti için hayırlı olmasını diledi.
Özersay\'a teşekkür eden Çavuşoğlu da, yakında KKTC\'yi ziyaret edebileceğini ifade etti.

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