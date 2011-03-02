KKTC'deki mitingte 'İşgalci TC Devleti defol' pankartı

T24 - KKTC’de ekonomik önlem paketini protesto mitingi yapıldı. İlk mitingde yaşanan küfürlü pankart krizi sonrası güvenlik önlemleri dikkat çekerken polis Güney Kıbrıs bayrağı ve Başbakan Erdoğan'a yönelik "Kimsin be sen" ve "İşgalci TC Devleti defol" yazan pankartı taşıyan grubun miting alanına girmesine izin vermedi. Bu sırada protestocular ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.



Ocak sonunda gerçekleşen “1.Toplumsal Varoluş Mitingi”ndeki Türkiye karşıtı pankartların Ankara’da büyük tepki yaratması nedeniyle mitingde gerginliğe veya çatışmaya neden olabilecek küfürlü, aşağılayıcı yazılara göz yumulmayacağı belirtilirken, pankartlarda, “Talimatla Yönetilmeye HAYIR!”, “AKP elini yakamızdan çek!”, “Artık yeter!”, “Kendi kendimizi yönetmek istiyoruz!” gibi sloganlara yer veriliyor.

KKTC gazetesi Yeni Düzen’in haberinde, Sendikal Platform bugün İnönü Meydanı'nda gerçekleşecek “2. Toplumsal Varoluş Mitingi”nde gerginliğe veya çatışmaya neden olabilecek küfürlü, aşağılayıcı yazılara göz yumulmayacağını vurgulayarak, “1.Toplumsal Varoluş Mitingi”nde verilen mesajın iyi anlaşılmadığı için bugünkü mitingdeki pankartların ‘titizlikle’ hazırladığını bildirdi.

Sendikal Platform tarafından düzenlenen ve grev eylemleriyle desteklenen miting için KKTC’nin kendi kendini yönetmek, kimliğine ve ada üzerindeki varlığına sahip çıkmak, kontrolsüz nüfusun kontrol altına alınması, göçün önlenmesi, dayatma paketin geri çekilmesi gibi talepleri içeren 5 binin üzerinde pankart hazırladığı belirtildi.

Muhalefet partilerinin de aktif olarak katılacağı mitingde Sendikal Platform’ca kullanılacak pankartlar arasında, “Talimatla Yönetilmeye HAYIR!”, “Biz Kıbrıslı Türkleriz sen kimsin?”, “AKP elini yakamızdan çek!”, “Ne rehin, ne yama” gibi ifadelerin yer aldığı pankartlar dikkat çekiyor.



Siyasi partilerin pankartları

Serdar Denktaş’ın Genel Başkanı olduğu Demokrat Parti’nin Pankartlarında, “Tek hedefimiz kendi evimizin efendisi olmak!”, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!”, “Beslenmek için değil, bağlar kopmasın diye buradayız!” gibi sloganlar bulunuyor.

Mehmet Çakıcı’nın başında bulunduğu Toplumcu Demokrasi Partisi’nin pankartlarında ise “Evimizin efendisi olacağız!”, “Hak arıyoruz, baş kaldırıyoruz!” sloganları dikkat çekiyor.

Mehmet Ali Talat’ın lideri olduğu halen Genel Başkanlığını Ferdi Sabit Soyer’in yaptığı Cumhuriyetçi Türk Partisi üyeleri, “Artık yeter!”, “Kendi kendimizi yönetmek istiyoruz!”, “Vardık, varız, var olacağız!”, “Ne minnet, ne himmet!”, “Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan Halkları kardeştir!” gibi sloganları olan pankartlar taşıyacak.

İkinci Toplumsal Varoluş Mitingi’ne katılacak sendikaların, mitinge katılımı artırmak amacıyla örgütlü bulundukları devlet daireleri, hastaneler ve okullarda grev yapacaklarını vurgulayarak bazı işyerlerinde 3-5 saatlik, bazılarında tam gün grev yapılacaklarına bildirildi.

KKTC’deki “2. Toplumsal Varoluş Mitingi”ne Türkiye’den de Özgürlük ve Dayanışma Partisi(ÖDP) iki kişilik heyetle katılıyor.



Miting alanında arbede

İlk mitingdeki pankart krizinin bir benzerinin yaşanmaması için alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis, Güney Kıbrıs bayrakları ile Başbakan Erdoğan'ı hedef alan "Kimsin be sen" ve "İşgalci TC Devleti defol" yazılı pankart taşıyan grubu miting alanına sokmadı. Polis protestoculardan bayrakları ve pankartları bırakıp miting alanına girmesini istedi. Protestocuların bunu kabul etmemesi üzerine güvenlik güçleriyle aralarında arbede yaşandı.



Eroğlu: Türkiye'ye karşıymış gibi gösterilmesi yanlış

“Toplumsal Varoluş Mitingi"ne ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Başbakan İrsen Küçük’ten uyarılar geldi. Eroğlu, bugünkü mitingin Türkiye’ye yönelikmiş gibi gösterilmesinin yanlış olacağını vurgularken, Küçük, önceki mitingden Kıbrıs Türkü’nün “zararlı çıktığını” belirterek, “Bugün dünya kamuoyu önünde tekrarlanacak mitingin sonuçlarının bizleri nereye taşıyacağını kestirenler var mıdır” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC medyasınca yansıtılan açıklamalarında bugünkü mitingin Türkiye’ye yönelikmiş gibi gösterilmesinin yanlış olacağını söyledi. 28 Ocak’ta yaşananların bugünkü mitingde de tekrarlanmaması için özellikle mitingleri düzenleyen Sendikal Platforma büyük görevler düştüğünü kaydeden Eroğlu, “Aynı tavır içine girilirse bundan sadece Kıbrıs Türk halkının büyük zarar göreceği” uyarısını yaptı.

Başbakan İrsen Küçük ise, mitingle ilgili açıklamasında sağduyu çağrısında bulundu. Türkiye’nin Kıbrıs Türkü için öneminin altını çizen Küçük, 28 Ocak’ta yapılan mitingden Kıbrıs Türkü’nün “zararlı çıktığını” belirtirken de “bugün dünya kamuoyu önünde tekrarlanacak mitingin sonuçlarının bizleri nereye taşıyacağını kestirenler var mıdır” diye sordu.

Mitingin, ülkeye ve halka zarar vermesi halinde bunun sorumluluğunun, “siyasi rant arayan” kesimlere ait olacağını söyleyen Küçük, Türk Halkı’nın önünü açacak ve onu daha ileriye taşıyacak bir büyük sosyal, ekonomik ve siyasal değişim süreci’ni başlatmakta kesin kararlı olduklarını da ifade etti.