-KKTC'DEKİ MİTİNGDE RUM BAYRAĞI LEFKOŞA (A.A) - 07.04.2011 - KKTC'de Sendikal Platform'un Cumhuriyet Meclisi binası yakınında düzenlediği mitingde, açılan bazı pankartlar ve Rum bayrağı dolayısıyla arbede çıktı. Sendikal Platform'un düzenlediği mitingde, bazı marjinal grupların tahrik eylemleri ön plana çıktı.Mitingde, marjinal gruplar tarafından açılan ''İşgalci TC Kıbrıs'tan defol'' yazılı pankarta polis müdahale etti. Pankartı almak isteyen polise eylemciler tepki gösterdi. Polisi, eylemcilerin arasından, olaya müdahale eden diğer polisler kurtardı. Sendikal Platform, 28 Ocak ve 2 Mart'taki ''toplumsal var oluş'' mitinglerinin ardından bugün de Cumhuriyet Meclisi yanında miting yaptı. Sendikalar, eyleme katılımı artırmak için birçok işyeri, daire ve okullarda değişik saatlerde greve gitti. Eyleme destek amacıyla Basın Sen, örgütlüğü olduğu, Bayrak Televizyonu (BRT) ve Türk Ajansı-Kıbrıs'ta (TAK) grev uyguladı. -EYLEMİN GEREKÇESİ- Sendikal Platform, eylem nedeniyle dağıttığı broşürlerle ''Şimdi kavgayı büyütme zamanı'' ifadesine yer vererek, kavganın, ''demokrasi, ekonomik ve sosyal hakların korunması, özelleştirme adı altında Kıbrıslı Türklere ait kamusal alanların peşkeş çekilmemesi, çocukların geleceğine sahip çıkılması'' için olduğu belirtildi. Eylem gerekçeleri arasında, ''vatandaşlık dağıtma uygulamalarının derhal durdurulması, Kıbrıslı Türklerin ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarına uymayan yaptırımlardan kurtulmak, toplumsal yok oluşa karşı durmak, Kıbrıs sorununu çözmek, Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanda yerini almasını sağlamak ve siyasi eşitlik'' de sayıldı. -MAKET YAKILDI- Bazı siyasi partilerin de destek verdiği eylem nedeniyle, Cumhuriyet Meclisi ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünden geçen yol iki taraflı trafiğe kapatılarak, eylemciler buraya alınmadı. Şehitler Abidesi'nin bulunduğu Şehitler Meydanı'nda toplanan kalabalık, ''Faşizme karşı omuz omuza'', ''Ankara elini yakamızdan çek'', ''Polis devleti olmayacağız'', ''Paketi getireni paket yaparız'' gibi sloganlar attı. Meclis yanında, ekonomik uygulamayı temsilen paket, hükümeti temsilden de kukla maketi yakıldı. Daha önceki mitinglerde açılan ve tepki çeken bazı pankartlar ve Rum bayrakları bugünkü eylemde de bazı marjinal gruplar tarafından açıldı. -BAYRAK ASMAK İSTEYİNCE- ''Yaseminler'' olarak bilinen gruptan bir kişi, elindeki salladığı Rum bayrağını Türkiye Büyükelçiliği bahçesinin tellerine asınca polis müdahale etti. Bayrağı alan polis ile eylemciler arasında yine arbede çıktı. Bazı marjinal gruplar, eyleme katılan, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı'ya sert tepki gösterdi. Gruptakiler, CTP'li yetkililere ve TDP Genel Başkanı'na karşı, ''işbirlikçiler dışarı'', ''barra (defolun)'' sloganları atarak tepki gösterdi. Bazı eylemciler ile CTP Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu arasında ise arbede yaşandı. Kalyoncu'yu göstericelerin elinden polis kurtardı. Polis, miting sırasında, Kıbrıs Türk Hava Taşıyıcıları Çalışanları Sendikası'ndan (Hava-Sen) bir kişiyi gözaltına aldı. Buna tepki gösteren eylemciler, söz konusu kişinin serbest bırakılmasını talep etti.