KKTC'deki 3 camide sabah ezanının hoparlörden okunması yasaklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Güzelyurt kazasında bulunan Şeyh Nazım (Orta Cami), Pir Paşa ve Aşağı camilerinde sabah ezanlarının ve Arapça duaların hoparlörle okunması yasaklandı.

CNN Türk’ün haberine göre, Kıbrıs'ın Lefke kasabasında, Feza Güzeloğlu isimli avukat, hoparlörden okunan sabah ezanının rahatsızlık verdiği gerekçesiyle Güzelyurt Kaza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme verdiği ara kararla, Lefke'de bulunan Şeyh Nazım Camisi (Orta Cami), Pir Paşa Camisi ve Aşağı Cami'de sabah ezanlarının ve Arapça duaların hoparlörle okunmasını yasakladı.

Davacı Feza Güzeloğlu söz konusu camilerde okunan ezan ve Arapça dualarda ses yükseltici cihaz kullanılmaması için Güzelyurt Kaza Mahkemesi'ne dava açtığını belirterek, "Mahkeme, dava sonuçlanana kadar, bu 3 camide sabah ezanı ve Arapça duaların hoparlörden veya ses yükseltici cihazlardan okunmaması ve yayınlanmaması için karar aldı" şeklinde konuştu.

"KKTC'de ezanın susturulması asla söz konusu değildir"

KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Mahkemede alınan kararın muhatabının Din İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Başkanı değil, Vakıflar İdaresi olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu karar, Din İşleri Başkanlığını bağlayıcı herhangi bir sonuç doğurmamaktadır. Mahkeme kararı Din İşleri Başkanı ve Başkanlığıyla ilgili herhangi bir hüküm içermemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

KKTC ve Türkiye basını ile sosyal medyada konuya ilişkin yapılan yazı, haber ve değerlendirmelerde mahkeme kararıyla Kıbrıs'ta "ezanın yasaklandığı", "ezanların susturulduğu" şeklinde ortaya çıkan algının doğru olmadığını dile getiren Talip Atalay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu algı gerçeği yansıtmamaktadır. Asırlardır olduğu gibi bugün de Kıbrısımızda ezanlar okunmaya devam etmektedir. Kıbrıs Türkü bu konuda duyarlıdır. Kıbrıs Türkü varlığını muhafaza ettirmek ve kimliğinin gereği olarak ezan sesinin susmaması için mücadele vermiştir, büyük bedel ödemiştir. Her toplumda bireysel olarak farklı inanç ve kanaat sahipleri olabilir, onların bu konudaki farklı yaklaşımları kendilerini bağlar, bu konuda olduğu gibi, KKTC halkına teşmil edilemez. KKTC'de ezanın susturulması asla söz konusu değildir ve olamaz. Camilerimizden ezanlarımız aynı şekilde okunmaya devam edecektir."