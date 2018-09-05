KKTC'de zamları protesto eden üreticiler Tarım Bakanlığı'nı bastı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) hayvan yetiştiricileri arpa ve yeme gelen zamları protesto etmek amacıyla Tarım Bakanlığı önünde eylem yaptı. Sloganlar atıp, bakanlık binasına girmeye çalışan eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı.

Bakanlık binasının camları kırıldı

Bina girişinde eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı. Eylemciler, taşla, binanın bazı camlarını kırdı.

Bu sırada bakanlıkta bulunan Tarım Bakanı Erkut Şahali, eylemcilerle görüşmek için dışarı çıktı. Bakan Şahali, eylemcilerle yaptığı konuşmada, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle ülkenin ekonomik kriz yaşandığını belirterek, yaptıkları eylemde haklı olduklarını söylerdi. Şahali, “Bu devlet, dayanabileceği yere kadar dayandı. Arpanın fiyatını değiştiremedik. Hep birlikte ekonomik çıkmazdan kurtulacağız. Biz elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Bakanla yaptıkları konuşmadan tatmin olmadıklarını söyleyen eylemciler, istifa sloganrları eşliğinde Maliye Bakanlığı’na doğru yürüyüşe geçti.